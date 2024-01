Это просто широкая кость: главные причины ожирения в России

О причинах ожирения среди россиян рассказала главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова. По мнению эксперта, данная проблема является серьезным вызовом, который преодолевают люди по всему миру.

Фото: wikimedia.org by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository