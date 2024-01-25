Это просто широкая кость: главные причины ожирения в России

Эндокринолог Шабельникова озвучила основные причины ожирения в России: физическая активность и привычки

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

О причинах ожирения среди россиян рассказала главный эндокринолог Новосибирской области Олеся Шабельникова. По мнению эксперта, данная проблема является серьезным вызовом, который преодолевают люди по всему миру.

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Однако в России наблюдается ускоренный рост числа людей с избыточным весом, и лишь немногие обращаются за консультацией к специалистам, что приводит к тому, что в официальной статистике отражаются далеко не все случаи.

Эндокринолог выделяет основными причинами набора лишнего веса переедание и недостаток физической активности, отмечая, что "плохая генетика" не является главным фактором. Она подчеркивает, что генетическая предрасположенность может сыграть роль только при наличии соответствующих условий жизни и привычек, таких как переедание и отсутствие желания заниматься физической активностью.

По мнению Шабельниковой, ожирение увеличивает риск развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия, диабет, сердечная недостаточность, а также определенных видов онкологии.