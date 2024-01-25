Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Февральская индексация: кого коснется повышение пособий и выплат в России
10 причесок, которые сделают лицо визуально более худым
Дилеры раскрыли, куда исчезают все непроданные автомобили
Блогер Блиновская и ее семья решили объявить о банкротстве
Названы три простых способа быстро прогреть салон автомобиля в мороз
Ваенга заступилась за Собчак, интервью у которой назвали опасным: "Это ложь и провокация"
Испанец Алькарас: все теннисисты на текущей стадии AO играют так, что могут победить Джоковича
В США хотят переименовать рак простаты в нечто менее пугающее пациентов
Простая подкормка их семян кунжута раз в 2-3 недели принесет суперурожай
От тошноты до пробелов в памяти: как бороться с непереносимостью глютена

Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам

2:05
Здоровье

Целиакия представляет собой непереносимость глютена, присутствующего в большинстве злаков, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Этот белок также присутствует в хлебе, макаронах, чипсах и пиве. Врачи рассказывают о симптомах и методах лечения целиакии.

Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам
Фото: FB-страница магазина "Глобус"

Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов объясняет, что целиакия проявляется повреждением тонкого кишечника при употреблении глютеносодержащих продуктов. У людей с этим заболеванием отсутствует фермент, необходимый для переваривания глютена, что вызывает воспалительный процесс в кишечнике, сопровождающийся ухудшением общего состояния и значительной потерей веса.

Первые признаки целиакии включают боль в животе, диарею, вздутие, потерю веса, головную боль и тошноту. В дальнейшем могут возникнуть анемия, остеопороз, изжога, сыпь и даже проблемы с памятью и вниманием. Женщины сталкиваются с целиакией чаще, и часто она передается по наследству или развивается в связи с эндокринными и аутоиммунными заболеваниями, беременностью, стрессом, кишечными инфекциями или операциями.

Терапевт Александр Абдрахманов также указывает на возможные симптомы целиакии, такие как запор, низкий рост и вес, усталость, повреждение зубной эмали, раздражительность, синдром гиперактивности и дефицита внимания, а также проблемы в обучении и концентрации.

Лечение целиакии включает в себя диету, полностью исключающую продукты из злаков. Врач Евгений Белоусов отмечает, что сегодня практически в каждом супермаркете можно найти продукты без глютена. Пациентам рекомендуется избегать хлебобулочных и макаронных изделий, пшеничной, манной и ячневой крупы, булгура, кускуса, мучных кондитерских изделий, консервов, а также жирной пищи и пива. Кроме того, может быть назначено медикаментозное лечение, прием витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России Дмитрий Плотников
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Последние материалы
Февральская индексация: кого коснется повышение пособий и выплат в России
10 причесок, которые сделают лицо визуально более худым
Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам
Дилеры раскрыли, куда исчезают все непроданные автомобили
Блогер Блиновская и ее семья решили объявить о банкротстве
Названы три простых способа быстро прогреть салон автомобиля в мороз
Ваенга заступилась за Собчак, интервью у которой назвали опасным: "Это ложь и провокация"
Испанец Алькарас: все теннисисты на текущей стадии AO играют так, что могут победить Джоковича
В США хотят переименовать рак простаты в нечто менее пугающее пациентов
Простая подкормка их семян кунжута раз в 2-3 недели принесет суперурожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников