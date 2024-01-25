От тошноты до пробелов в памяти: как бороться с непереносимостью глютена

Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Целиакия представляет собой непереносимость глютена, присутствующего в большинстве злаков, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Этот белок также присутствует в хлебе, макаронах, чипсах и пиве. Врачи рассказывают о симптомах и методах лечения целиакии.

Фото: FB-страница магазина "Глобус"

Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов объясняет, что целиакия проявляется повреждением тонкого кишечника при употреблении глютеносодержащих продуктов. У людей с этим заболеванием отсутствует фермент, необходимый для переваривания глютена, что вызывает воспалительный процесс в кишечнике, сопровождающийся ухудшением общего состояния и значительной потерей веса.

Первые признаки целиакии включают боль в животе, диарею, вздутие, потерю веса, головную боль и тошноту. В дальнейшем могут возникнуть анемия, остеопороз, изжога, сыпь и даже проблемы с памятью и вниманием. Женщины сталкиваются с целиакией чаще, и часто она передается по наследству или развивается в связи с эндокринными и аутоиммунными заболеваниями, беременностью, стрессом, кишечными инфекциями или операциями.

Терапевт Александр Абдрахманов также указывает на возможные симптомы целиакии, такие как запор, низкий рост и вес, усталость, повреждение зубной эмали, раздражительность, синдром гиперактивности и дефицита внимания, а также проблемы в обучении и концентрации.

Лечение целиакии включает в себя диету, полностью исключающую продукты из злаков. Врач Евгений Белоусов отмечает, что сегодня практически в каждом супермаркете можно найти продукты без глютена. Пациентам рекомендуется избегать хлебобулочных и макаронных изделий, пшеничной, манной и ячневой крупы, булгура, кускуса, мучных кондитерских изделий, консервов, а также жирной пищи и пива. Кроме того, может быть назначено медикаментозное лечение, прием витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок.