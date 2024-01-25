Целиакия представляет собой непереносимость глютена, присутствующего в большинстве злаков, таких как пшеница, рожь, ячмень и овес. Этот белок также присутствует в хлебе, макаронах, чипсах и пиве. Врачи рассказывают о симптомах и методах лечения целиакии.
Гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов объясняет, что целиакия проявляется повреждением тонкого кишечника при употреблении глютеносодержащих продуктов. У людей с этим заболеванием отсутствует фермент, необходимый для переваривания глютена, что вызывает воспалительный процесс в кишечнике, сопровождающийся ухудшением общего состояния и значительной потерей веса.
Первые признаки целиакии включают боль в животе, диарею, вздутие, потерю веса, головную боль и тошноту. В дальнейшем могут возникнуть анемия, остеопороз, изжога, сыпь и даже проблемы с памятью и вниманием. Женщины сталкиваются с целиакией чаще, и часто она передается по наследству или развивается в связи с эндокринными и аутоиммунными заболеваниями, беременностью, стрессом, кишечными инфекциями или операциями.
Терапевт Александр Абдрахманов также указывает на возможные симптомы целиакии, такие как запор, низкий рост и вес, усталость, повреждение зубной эмали, раздражительность, синдром гиперактивности и дефицита внимания, а также проблемы в обучении и концентрации.
Лечение целиакии включает в себя диету, полностью исключающую продукты из злаков. Врач Евгений Белоусов отмечает, что сегодня практически в каждом супермаркете можно найти продукты без глютена. Пациентам рекомендуется избегать хлебобулочных и макаронных изделий, пшеничной, манной и ячневой крупы, булгура, кускуса, мучных кондитерских изделий, консервов, а также жирной пищи и пива. Кроме того, может быть назначено медикаментозное лечение, прием витаминно-минеральных комплексов и пищевых добавок.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.