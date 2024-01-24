Чем вызвана массовая заболеваемость простудой с кашлем и соплями

Доктор Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большая часть простуд сейчас вызвана новым подвидом омикрона JN.1, сообщил в среду врач и телеведущий Александр Мясников, отвечая на вопросы страждущих.

Фото: drmyasnikov.ru

"Вы все спрашиваете: а чем это мы все так массово болеем — с тяжёлым влажным кашлем и таким количеством соплей?! Вот им, родимым, и болеем", — написал он в своём телеграм-канале.

По приведённым теледоктором данным, этот вариант коронавируса ответственен за 62% всех ОРВИ в США, притом что всего двумя неделями ранее его доля составляла 36%.

"Если у вас появились симптомы ОРЗ, то скорее всего это именно он, даже если тесты и отрицательны", — резюмировал Мясников.

Он призвал не бояться нового омикрона, потому что, как и положено эволюцией вирусов, каждая последующая мутация меняет его в направлении большей заразности и меньшей тяжести заболевания.