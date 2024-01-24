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Чем вызвана массовая заболеваемость простудой с кашлем и соплями

Доктор Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона

0:55
Здоровье

Большая часть простуд сейчас вызвана новым подвидом омикрона JN.1, сообщил в среду врач и телеведущий Александр Мясников, отвечая на вопросы страждущих.

Доктор Мясников сообщил о распространении нового штамма омикрона
Фото: drmyasnikov.ru

"Вы все спрашиваете: а чем это мы все так массово болеем — с тяжёлым влажным кашлем и таким количеством соплей?! Вот им, родимым, и болеем", — написал он в своём телеграм-канале.

По приведённым теледоктором данным, этот вариант коронавируса ответственен за 62% всех ОРВИ в США, притом что всего двумя неделями ранее его доля составляла 36%.

"Если у вас появились симптомы ОРЗ, то скорее всего это именно он, даже если тесты и отрицательны", — резюмировал Мясников.

Он призвал не бояться нового омикрона, потому что, как и положено эволюцией вирусов, каждая последующая мутация меняет его в направлении большей заразности и меньшей тяжести заболевания.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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