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Рак, бесплодие: почему алкоголь оказывает больший вред для женщин

Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин

1:58
Здоровье

Женщины подвергают себя большему риску, употребляя алкоголь, в силу меньшего количества необходимых ферментов в их организме, что способствует более быстрому развитию зависимости по сравнению с мужчинами. Особенно опасно для представительниц женского пола является употребление пива, по словам нарколога Даниила Петрова, так как чрезмерное потребление этого напитка увеличивает риск возникновения рака молочных желез, поликистоза и бесплодия.

Нарколог Петров объяснил, почему алкоголь более опасен для женщин
Фото: openverse "Aperol Spritz" by sarahstierch is licensed under CC BY 2.0.

Обсуждая негативные последствия употребления пива, Петров подчеркнул, что, несмотря на распространенное мнение о вреде этого напитка для мужчин из-за наличия в нем женского гормона эстрогена, который нарушает гормональный баланс мужчин, следует также учитывать другие опасности. Эти опасности включают нарушение обмена веществ, патологии внутренних органов, ожирение и бесплодие, которые могут затронуть как мужчин, так и женщин.

Петров пояснил, что в случае с женщинами употребление пива может не только повлиять на уровень эстрогенов в организме, но и оказать влияние на основную цепочку функционирования репродуктивной системы. Это включает связь между яичниками, гипофизом и гипоталамусом.

Дополнительные эстрогены, поступающие из пива, могут вызвать нарушение гормонального фона, сбивая менструальный цикл, который может не восстановиться полностью в будущем. При этом нарушение гормонального фона может стать причиной рака молочных желез, поликистоза, рака яичников и бесплодия.

Кроме того, в женском организме меньше ферментов, разлагающих алкоголь, что делает его употребление более опасным, а зависимость развивается быстрее. Петров подчеркнул, что алкоголь лучше растворяется в женском организме из-за его более высокого содержания воды. Также у женщин выражена большая эмоциональность и лабильность по сравнению с мужчинами, и гормональные изменения проявляются сильнее, что также способствует более быстрому развитию зависимости.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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