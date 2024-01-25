Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменить цвет глаз и возможно ли это: всё об операции и показаниях
Салат с сыром, морковью, ветчиной и яблоком разнообразит повседневное меню
Аллерголог пояснила, сколько хлеба можно съедать ежедневно
Специалист дал советы, как самостоятельно утеплить окна зимой
Вкуснейшее блюдо из кабачка, куриной грудки и яиц: будете готовить каждый день
Выбор кошки: почему ответственное и обдуманное решение важно для счастливой совместной жизн
С помощью этих изобретений жизнь садовода облегчится
ГИБДД запускает рейды для выявления водителей, ранее лишенных прав
Хуситы заявили о ракетном поражении корабля США в Аденском заливе
Контроль веса и отсутствие заболеваний сердца: как рассчитать "безопасную" дозу сладкого

Диетолог объяснила, что умеренное потребление сладкого поможет контролировать вес

1:29
Здоровье

Диетолог из медицинского центра академика Ройтберга Марьяна Джутова поделилась своими советами относительно употребления выпечки. Согласно ее замечаниям, важно учитывать общий разрешенный объем потребления сахара, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Диетолог объяснила, что умеренное потребление сладкого поможет контролировать вес
Фото: openverse.org by nekonomania is licensed under CC BY 2.0

Джутова подчеркнула, что общее потребление свободных сахаров, включая те, которые содержатся в выпечке, не должно превышать 10% от суточной энергетической потребности человека. Тем не менее, она предложила уменьшить этот показатель до 5%, поскольку это может приносить дополнительные блага для здоровья. Таким образом, умеренное потребление сладостей и выпечки поможет не только контролировать вес, но и уменьшит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и кариеса.

Диетолог подчеркнула необходимость придерживаться рекомендуемых норм потребления сладостей и выпечки, ссылаясь на данные ВОЗ. По ее словам, чрезмерное употребление сладкого и выпечки может привести к ряду негативных последствий для здоровья. В частности, это касается увеличения массы тела, повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и также кариеса, вызванного употреблением сахара.

В заключение врач-диетолог напомнила, что свободные сахара присутствуют не только в выпечке, но также в других продуктах, таких как мед, соки, сиропы и конфеты. Следовательно, важно учитывать их наличие при составлении сбалансированного рациона.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Волочкова поблагодарила Прохора Шаляпина за поддержку: всегда топишь за меня
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Ядерный бомбардировщик США B-52J буквально "подвис" в воздухе Дмитрий Плотников Киев не контролирует ВСУ: последствия крушения Ил-76 с украинскими пленными Любовь Степушова Теперь в России причуды богатых никого не удивляют Сергей Лебедев
Эффективный способ прогрева двигателя: как правильно начать движение зимой
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Яйца из Турции преподнесут настоящий сюрприз россиянам: этого никто не ожидал
Последние материалы
Оперштаб: пожар на нефтебазе в Туапсе потушен
Как можно убить двигатель авто: распространённые ошибки водителей
Идеальная, крепкая и здоровая рассада томатов: помидоры будут на зависть всем - 7 условий
Как правильно гасить ароматическую свечу
Диетолог объяснила, что умеренное потребление сладкого поможет контролировать вес
Секреты кошачьего сопровождения: почему кошки всегда рядом, когда вы в ванной
ФК "Реал" назван самым прибыльным по итогам сезона-2022/23
Как правильно использовать режим "Нейтраль" на автоматической коробке передач: советы водителям
Дачникам на заметку: как появилась вода
Фаршированный индейкой перец станет изюминкой вашего праздничного стола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников