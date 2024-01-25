Контроль веса и отсутствие заболеваний сердца: как рассчитать "безопасную" дозу сладкого

Диетолог из медицинского центра академика Ройтберга Марьяна Джутова поделилась своими советами относительно употребления выпечки. Согласно ее замечаниям, важно учитывать общий разрешенный объем потребления сахара, установленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Джутова подчеркнула, что общее потребление свободных сахаров, включая те, которые содержатся в выпечке, не должно превышать 10% от суточной энергетической потребности человека. Тем не менее, она предложила уменьшить этот показатель до 5%, поскольку это может приносить дополнительные блага для здоровья. Таким образом, умеренное потребление сладостей и выпечки поможет не только контролировать вес, но и уменьшит риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и кариеса.
Диетолог подчеркнула необходимость придерживаться рекомендуемых норм потребления сладостей и выпечки, ссылаясь на данные ВОЗ. По ее словам, чрезмерное употребление сладкого и выпечки может привести к ряду негативных последствий для здоровья. В частности, это касается увеличения массы тела, повышения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и также кариеса, вызванного употреблением сахара.
В заключение врач-диетолог напомнила, что свободные сахара присутствуют не только в выпечке, но также в других продуктах, таких как мед, соки, сиропы и конфеты. Следовательно, важно учитывать их наличие при составлении сбалансированного рациона.
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