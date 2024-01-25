Рассосется так, будто и не было: чудо-напиток разжижает тромбы

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Флеболог Абасов заявил, что свекольная вода растворяет тромбы

1:01
Здоровье

Врач-флеболог Максим Абасов поделился с россиянами методами предотвращения образования тромбов в организме.

Флеболог Абасов заявил, что свекольная вода растворяет тромбы
Фото: flickr.com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По мнению эксперта, эту проблему можно решить, внедрив в свой рацион определенный набор полезных продуктов. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать загустения крови. Кроме того, рекомендуется разнообразить свой обычный рацион за счет добавления свеклы, лука и чеснока.

"Адекватное потребление воды также способствует разжижению крови, что может ускорить процесс рассасывания тромбов", — отметил врач.

Естественный состав этих продуктов обогащает организм необходимыми антиоксидантами. Витамины и микроэлементы, входящие в их состав, благотворно влияют на функционирование желудочно-кишечного тракта, главное — не переборщить с количеством, сообщает МедиаПоток.

Если у вас действительно есть проблема с густой кровью, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективное лечение и проверить общее состояние здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Юдин Роман
Занимается диагностикой и лечением варикозной болезни, тромбофлебита, тромбоза, трофических язв сосудистого генеза, атеросклероза, васкулита. Ежегодно проводит более 300 операций при варикозной болезни нижних конечностей и хронической венозной недостаточности.
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Шулепова Елена
Врач сосудистый хирург, флеболог
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