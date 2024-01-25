Рассосется так, будто и не было: чудо-напиток разжижает тромбы

Врач-флеболог Максим Абасов поделился с россиянами методами предотвращения образования тромбов в организме.
По мнению эксперта, эту проблему можно решить, внедрив в свой рацион определенный набор полезных продуктов. Рекомендуется употреблять достаточное количество воды, чтобы избежать загустения крови. Кроме того, рекомендуется разнообразить свой обычный рацион за счет добавления свеклы, лука и чеснока.
"Адекватное потребление воды также способствует разжижению крови, что может ускорить процесс рассасывания тромбов", — отметил врач.
Естественный состав этих продуктов обогащает организм необходимыми антиоксидантами. Витамины и микроэлементы, входящие в их состав, благотворно влияют на функционирование желудочно-кишечного тракта, главное — не переборщить с количеством, сообщает МедиаПоток.
Если у вас действительно есть проблема с густой кровью, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы подобрать эффективное лечение и проверить общее состояние здоровья.
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