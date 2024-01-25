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Инсульт с горя: низкие зарплаты изнашивают сердце

Кардиолог Лобжанидзе: низкие зарплаты негативно сказываются на сердце

1:55
Здоровье

Нищета и низкие заработки оказывают воздействие на состояние сердца. Кардиолог Фаина Лобжанидзе поделилась информацией о том, как сердечные заболевания "молодеют".

Кардиолог Лобжанидзе: низкие зарплаты негативно сказываются на сердце
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Свежие исследования в сфере сердечно-сосудистых заболеваний указывают на то, что болезни сердца стали проявляться в более молодом возрасте.

В прошлом пациенты с инфарктом обычно достигали среднего возраста около 60 лет, теперь же случаи инфарктов зафиксированы даже у 40-летних. Каковы причины? Одной из них является бедность и низкий уровень заработка.

"Бедность действительно является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечает Фаина Лобжанидзе.

Люди с низким доходом сталкиваются с трудностью в поддержании сбалансированного и здорового рациона из-за ограниченных средств.

"Эти люди часто не могут себе позволить постоянно приобретать овощи, фрукты, и цельнозерновые продукты, которые являются основой здорового питания", — подчеркивает специалист.

Вместо этого бедные люди обычно прибегают к дешевым продуктам, таким как макароны, сосиски, колбасы, и лапша быстрого приготовления. Это низкопитательные продукты, и такой образ жизни способствует ожирению, что также является фактором риска для развития многих заболеваний, сообщает "Царьград".

Недовольство жизнью, кризис среднего возраста, низкие заработки, стрессовая работа… Эти факторы увеличивают риск возникновения ранних случаев инфарктов и инсультов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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