Кладезь полезных микроэлементов: этот турецкий деликатес нужен всем пожилым

Врач Соломатина заявила, что халва необходима организму пожилых

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Елена Соломатина поделилась с россиянами информацией о полезных свойствах халвы для человеческого организма.

Фото: openverse.org by Aviad2001 is licensed under CC BY 2.5.

По мнению диетолога, несмотря на высокую калорийность, халва обладает множеством полезных микроэлементов. Ее состав различен в зависимости от вида — арахисовой, льняной, миндальной, подсолнечной, кунжутной.

Халва богата витамином Е, клетчаткой, кальцием и омега-3 жирными кислотами, что способствует насыщению организма, укреплению сердца и костей, а также предотвращению заболеваний сосудов и сердца, сообщает МедиаПоток.

Доктор рекомендует обратить внимание на содержание магния в миндальной халве, особенно для людей старшего возраста. Этот элемент необходим для поддержания здоровья костной системы, снижения давления и обеспечения успокоения.

Важно при этом не переборщить с потреблением халвы. Людям, страдающим диабетом или ожирением, доктор рекомендует воздержаться от употребления данного лакомства к чаю.