Кладезь полезных микроэлементов: этот турецкий деликатес нужен всем пожилым

Врач Елена Соломатина поделилась с россиянами информацией о полезных свойствах халвы для человеческого организма.
По мнению диетолога, несмотря на высокую калорийность, халва обладает множеством полезных микроэлементов. Ее состав различен в зависимости от вида — арахисовой, льняной, миндальной, подсолнечной, кунжутной.
Халва богата витамином Е, клетчаткой, кальцием и омега-3 жирными кислотами, что способствует насыщению организма, укреплению сердца и костей, а также предотвращению заболеваний сосудов и сердца, сообщает МедиаПоток.
Доктор рекомендует обратить внимание на содержание магния в миндальной халве, особенно для людей старшего возраста. Этот элемент необходим для поддержания здоровья костной системы, снижения давления и обеспечения успокоения.
Важно при этом не переборщить с потреблением халвы. Людям, страдающим диабетом или ожирением, доктор рекомендует воздержаться от употребления данного лакомства к чаю.
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