Сердечный приступ, ожирение: россиян призвали исключить эти сладости из рациона

Нутрициолог Мансурова назвала пончики, чак-чак и хворост самыми вредными сладостями

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова поделилась своим мнением о потенциальной опасности некоторых популярных десертов и предложила исключить их из рациона. Она выделила несколько сладких угощений, которые, по ее мнению, стоит ограничивать или вовсе избегать.

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Мансурова признала, что хворост, чак-чак и пончики являются одними из самых вредных десертов из-за их высокого содержания калорий, простых углеводов, сахара и жиров.

Она предупредила об возможных негативных последствиях, таких как набор лишнего веса, проблемы с сердцем и увеличенный риск развития диабета при избыточном потреблении этих сладких угощений, сообщает aif.ru.

Диетолог также отметила опасность "шипучек", содержащих много кислот, которые могут негативно воздействовать на слизистую оболочку желудка. Постоянное употребление таких сладостей, по ее мнению, может нанести вред пищеварительной системе.

Она призвала проявлять осторожность при употреблении шоколадных батончиков, подчеркивая, что не все из них содержат настоящий шоколад. Также она предупредила о важности избегания ароматизаторов и химических подсластителей в составе сладких продуктов.

Мансурова также включила в список вредных десертов торты, пирожные, вафли и маффины с начинкой, подчеркнув, что они содержат избыток сахара, жиров, масел, стабилизаторов, красителей и искусственных добавок.