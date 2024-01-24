Только вредит: диетолог сообщила, что быстрое похудение ведёт к моментальному набору веса

Диетолог Соломатина решила предупредить, что быстрое похудение ведёт к моментальному набору веса

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Набранный за праздники лишний вес можно сбросить достаточно легко, но нужно помнить, что не стоит делать это быстро, передает портал NEWS. ru, ссылаясь на слова диетолога Елены Соломатиной.

Фото: https://www.ph2nutrition.com/pages/everything-you-need-to-know-about-therapeutic-diets

Она посоветовала исключить сладкое, оставив в рационе только фрукты и ягоды, а в тарелке должно быть больше белков и овощей.

"Тарелку делим так: половина овощей без крахмала. Вторую половину делим еще пополам, там находится белок (курица, индейка, рыба, яйцо, омлет). Еще одна четверть — углеводный гарнир (гречка, пшенка, перловка). Это обед или ужин, а на завтрак омлет с овощами с куском цельнозернового хлеба", — пояснила эксперт.

Она добавила, что жир необходим для нормального деления клеток, выработки стероидных и половых гормонов, клеточных мембран, нервной системы. Поэтому не стоит подвергать организм дополнительному стрессу полностью отказавшись от блюд, содержащих нормальное количество жиров. Если человек откажется от них, особенно зимой, то начнутся проблемы так же, как и при отказе от белка.