Больше не стучит: это самый вредный сыр для сердца

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, сыр пармезан считается наиболее вредным для сердца из-за высокого содержания жира и соли в твердых сортах сыра.
Эксперт рекомендует ограничивать потребление подобных продуктов, так как избыточное употребление насыщенных жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, инфаркт и инсульт.
Врач отмечает, что с точки зрения безопасности для здоровья наилучшим выбором является сыр фета, поскольку он содержит минимальное количество вредных веществ. Тем не менее, она советует ограничивать потребление этого продукта до 40 граммов в день.
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