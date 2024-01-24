Больше не стучит: это самый вредный сыр для сердца

Врач Круглова назвала пармезан самым вредным сыром для сердца

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, сыр пармезан считается наиболее вредным для сердца из-за высокого содержания жира и соли в твердых сортах сыра.

Фото: openverse.org by julesjulesjules is licensed under CC BY 2.0.

Эксперт рекомендует ограничивать потребление подобных продуктов, так как избыточное употребление насыщенных жиров может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Врач отмечает, что с точки зрения безопасности для здоровья наилучшим выбором является сыр фета, поскольку он содержит минимальное количество вредных веществ. Тем не менее, она советует ограничивать потребление этого продукта до 40 граммов в день.