Несладкая жизнь: как легко справиться с тягой к сладкому

Гастроэнтеролог Кашух рассказала, что с тягой к сладкому легко справиться с помощью альтернатив

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно стремление к сладкому возникает у людей в те моменты, когда организму не хватает необходимых питательных веществ. Согласно доктору медицинских наук и гастроэнтерологу Екатерине Кашух, первым шагом должно быть оценка того, насколько разнообразен и полноценен ваш рацион.

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Эксперт отмечает, что снижение желания употреблять сладкое может быть достигнуто, прежде всего, за счет включения в рацион достаточного количества углеводов, в основном сложных, таких как крупы с длительным варением и цельнозерновые продукты. Также рекомендуется обратить внимание на клетчатку, содержащуюся в овощах и фруктах.

Кашух подчеркивает важность белковой пищи, такой как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, а также бобовые и некоторые крупы, которая помогает чувствовать себя долго насыщенным. Она также подчеркивает необходимость включения полезных жиров в рацион, таких как морские рыбы, авокадо и различные растительные масла.

Кашух предупреждает, что категорические запреты на сладкое часто приводят к нарушениям. Вместо того чтобы запрещать себе что-то, лучше стремиться заменить сладости с высоким содержанием сахара и искусственных добавок на более полезные альтернативы, такие как домашние десерты или темный шоколад.

Врач также отмечает, что вредные сладости часто становятся утешением в стрессовых ситуациях или способом награды за достижения. В таких случаях важно обратить внимание не только на потребление пищи, но и на изменения в образе жизни, чтобы сладости не становились единственным источником радости или способом расслабления.