Как легко прожить до 100 лет: эта диета поможет

Диетолог Пономарева заявила, что растительная диета продлит жизнь на 13 лет

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диета, основанная на растительных продуктах, с акцентом на бобовых, может увеличить продолжительность жизни на 13 лет, как утверждает диетолог Василиса Пономарева.

Фото: openverse "Spinach" by Victor Radziun is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Эксперт указывает на существование так называемых "голубых зон" в мире, где вероятность достижения 100-летнего возраста выше, чем в других регионах. Пять таких зон распределены по всему миру, от Окинавы до Сардинии, и характеризуются высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых в рационе населения.

"Общим фактором для голубых зон является диета, где основной источник белка — бобовые, и она состоит преимущественно или полностью из растительных продуктов," — подчеркивает диетолог.

Эксперт отмечает, что такая пища богата питательными веществами и снижает риски возникновения проблем со здоровьем, таких как болезни сердца или инсульт, что может угрожать долголетию. Пономарева также отмечает, что в голубых зонах практически отсутствует потребление рафинированного сахара и полуфабрикатов, а также умеренное потребление мяса и молочных продуктов.