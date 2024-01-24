Поцелуй, который оставит вас без зубов: главный миф о кариесе

Врачи Мясников и Шаргородский заявили, что кариес не передается через поцелуй

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Александр Мясников и стоматолог Геннадий Шаргородский разоблачили распространенные заблуждения о кариесе.

Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты опровергли общепринятое мнение о том, что источником кариеса являются сладости. По их мнению, кариес вызывают патологические микробы, такие как стрептококкус мутанс и лактобактерии. Специалисты подчеркнули, что избыточное потребление сладких продуктов и углеводов способствует созданию благоприятных условий для размножения патогенной флоры в полости рта.

Эксперты также опровергли миф о том, что кариес передается через поцелуй, подтвердив при этом связь между кариесом и заболеваниями сердца. Они отметили, что на ранних стадиях кариес может проявляться без болевых ощущений.