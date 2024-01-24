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Бюджетно убиваем рак: доступные продукты против онкологии

Онколог Карасев назвал жирную рыбу продуктом, который убивает раковые клетки

0:53
Здоровье

Доступные продукты, способные препятствовать размножению раковых клеток, были предложены врачом-онкологом Иваном Карасевым.

Онколог Карасев назвал жирную рыбу продуктом, который убивает раковые клетки
Фото: Нейросеть Шедеврум

Согласно мнению специалиста, питание играет важную роль в лечении различных заболеваний. Например, копченая, жареная или сладкая еда может спровоцировать развитие воспалительных процессов и стать причиной онкологических заболеваний. В свою очередь, жирная рыба может подавлять образование злокачественных клеток благодаря содержанию омега-3 жирных кислот. При этом необязательно обращаться к дорогой красной рыбе, по словам врача, стоит обратить внимание на камбалу.

Кроме того, онколог рекомендует включать в рацион любые виды капусты, так как этот овощ способствует сдерживанию распространения раковых клеток. Также полезен свежий чеснок, который способен выводить из организма опасные токсины.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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