Бюджетно убиваем рак: доступные продукты против онкологии

Доступные продукты, способные препятствовать размножению раковых клеток, были предложены врачом-онкологом Иваном Карасевым.
Согласно мнению специалиста, питание играет важную роль в лечении различных заболеваний. Например, копченая, жареная или сладкая еда может спровоцировать развитие воспалительных процессов и стать причиной онкологических заболеваний. В свою очередь, жирная рыба может подавлять образование злокачественных клеток благодаря содержанию омега-3 жирных кислот. При этом необязательно обращаться к дорогой красной рыбе, по словам врача, стоит обратить внимание на камбалу.
Кроме того, онколог рекомендует включать в рацион любые виды капусты, так как этот овощ способствует сдерживанию распространения раковых клеток. Также полезен свежий чеснок, который способен выводить из организма опасные токсины.
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