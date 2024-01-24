Всем сладкоежкам внимание: как любимые продукты делают вас глупыее

Французские ученые заявили, что любовь к сладкому делает вас глупее

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Потребление продуктов напрямую воздействует на состояние здоровья мозга, утверждают французские ученые. Особенно важен вопрос употребления рафинированных углеводов, таких как сахар. Исследование, проведенное на 95 здоровых взрослых в возрасте от 20 до 30 лет (включая 48 женщин и 47 мужчин), выявило связь между уровнем сахара в рационе и когнитивными функциями.

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Эксперимент подтвердил, что употребление рафинированных углеводов отрицательно влияет на умственные способности обоих полов. Особенно вредным считается избыточное потребление выпечки и других десертов.