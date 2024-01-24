Покалывание и тяжесть в животе: это главные предвестники рака

Гепатолог Вялов назвал неприятное ощущение в животе предвестником рака

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дискомфорт в области живота может быть первым признаком серьезного заболевания, предупреждает доктор медицинских наук, специалист по гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Ощущение тяжести и покалывание в определенных случаях могут свидетельствовать о колите — воспалении кишечника, которое приводит к гибели его клеток. В случае колита процессы обновления кишечника нарушаются, что может привести к образованию полипов, аденом и областей дисплазии. Без своевременного вмешательства последующим этапом может стать развитие злокачественной опухоли.

Очень важно обратиться к врачу при появлении неприятных симптомов, поскольку в течение трех-четырех месяцев колит может перейти в хроническую форму. Это может привести к нарушению кровообращения стенок кишечника, что представляет серьезные угрозы для здоровья. Чтобы избежать возможных осложнений, рекомендуется провести различные анализы, включая биопсию.