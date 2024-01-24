Бляшки и скорая смерть: эти продукты быстро повышают уровень холестерина

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Кардиолог Варфоломеев назвал три продукта, которые повышают уровень холестерина: мясо на первом месте

1:26
Здоровье

Повышенный уровень холестерина увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем, представляя потенциальную угрозу для сердечно-сосудистой системы и возможность развития инсульта. Регулировать этот уровень можно путем правильного питания. Кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает, что важно ограничить потребление насыщенных жиров во время диеты.

Кардиолог Варфоломеев назвал три продукта, которые повышают уровень холестерина: мясо на первом месте
Фото: wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"В различных продуктах, которые мы употребляем, содержатся разные виды жиров, и именно насыщенные жиры способны поднимать уровень холестерина в крови", — пояснил врач.

Специалист выделил три распространенных продукта, богатых насыщенными жирами. Среди них — обработанное мясо, такое как жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы, а также жирное красное мясо. Кардиолог советует осторожнее относиться к потреблению фастфуда и еды на вынос, так как они не только насыщены жирами, но также содержат много соли, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Почти две трети жира в сливочном масле приходятся на насыщенные жиры, а в топленом масле их содержание превышает 50%. Врач рекомендует заменить продукты с высоким содержанием масла, такие как выпечка и колбасные рулетики, на блюда, приготовленные с использованием масел из овощей и семян, таких как оливковое, рапсовое, подсолнечное, соевое, а также жировые спреды на их основе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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