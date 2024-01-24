Бляшки и скорая смерть: эти продукты быстро повышают уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем, представляя потенциальную угрозу для сердечно-сосудистой системы и возможность развития инсульта. Регулировать этот уровень можно путем правильного питания. Кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает, что важно ограничить потребление насыщенных жиров во время диеты.
"В различных продуктах, которые мы употребляем, содержатся разные виды жиров, и именно насыщенные жиры способны поднимать уровень холестерина в крови", — пояснил врач.
Специалист выделил три распространенных продукта, богатых насыщенными жирами. Среди них — обработанное мясо, такое как жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы, а также жирное красное мясо. Кардиолог советует осторожнее относиться к потреблению фастфуда и еды на вынос, так как они не только насыщены жирами, но также содержат много соли, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.
Почти две трети жира в сливочном масле приходятся на насыщенные жиры, а в топленом масле их содержание превышает 50%. Врач рекомендует заменить продукты с высоким содержанием масла, такие как выпечка и колбасные рулетики, на блюда, приготовленные с использованием масел из овощей и семян, таких как оливковое, рапсовое, подсолнечное, соевое, а также жировые спреды на их основе.
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