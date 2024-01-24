Бляшки и скорая смерть: эти продукты быстро повышают уровень холестерина

Кардиолог Варфоломеев назвал три продукта, которые повышают уровень холестерина: мясо на первом месте

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный уровень холестерина увеличивает вероятность возникновения проблем со здоровьем, представляя потенциальную угрозу для сердечно-сосудистой системы и возможность развития инсульта. Регулировать этот уровень можно путем правильного питания. Кардиолог Олег Варфоломеев подчеркивает, что важно ограничить потребление насыщенных жиров во время диеты.

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"В различных продуктах, которые мы употребляем, содержатся разные виды жиров, и именно насыщенные жиры способны поднимать уровень холестерина в крови", — пояснил врач.

Специалист выделил три распространенных продукта, богатых насыщенными жирами. Среди них — обработанное мясо, такое как жареный бекон, сосиски, гамбургеры, мясные консервы, а также жирное красное мясо. Кардиолог советует осторожнее относиться к потреблению фастфуда и еды на вынос, так как они не только насыщены жирами, но также содержат много соли, увеличивая риск сердечного приступа или инсульта.

Почти две трети жира в сливочном масле приходятся на насыщенные жиры, а в топленом масле их содержание превышает 50%. Врач рекомендует заменить продукты с высоким содержанием масла, такие как выпечка и колбасные рулетики, на блюда, приготовленные с использованием масел из овощей и семян, таких как оливковое, рапсовое, подсолнечное, соевое, а также жировые спреды на их основе.