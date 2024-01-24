Не грусти, а то живот будет расти: как стресс способствует ожирению

Влияние повышенной тревожности на склонность к ожирению было освещено врачом Килипко. Согласно мнению медицинского эксперта, тревога является одним из трех ключевых факторов, которые способствуют распространению ожирения среди населения.
Врач отметила, что не все люди способны эффективно управлять своими эмоциями и стрессом, не прибегая к употреблению пищи. По научным данным, примерно 60% людей замечают увеличение аппетита в условиях стресса, что означает, что подавляющее большинство людей начинают употреблять больше пищи в периоды переживаний, сообщает medikforum.
Екатерина Килипко поделилась этой информацией и выразила заботу о важности понимания тревожных расстройств. Она отметила, что даже у здоровых людей может возникнуть определенный уровень тревожности, но повышенная тревожность или тревожное расстройство приводят к постоянному напряжению, негативизму и мрачному восприятию перспектив. Люди с такими расстройствами постоянно ожидают худшего, что в конечном итоге истощает их, приводя к преувеличенному восприятию даже малейших проблем. Симптомы включают эмоциональное напряжение, частые головные боли, повышенную потливость в неопределенных ситуациях, необоснованный страх, ожидание опасности, бессонницу и мышечное напряжение.
Дополнительно врач отметила, что к развитию избыточного жирового отложения также приводят доступность высококалорийных готовых продуктов, таких как фастфуд, полуфабрикаты и сладости. Недостаточная осведомленность людей о правильном питании, способствующем поддержанию здоровья организма без набора лишнего веса, также является фактором, упомянутым специалисткой.
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