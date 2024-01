Не грусти, а то живот будет расти: как стресс способствует ожирению

Влияние повышенной тревожности на склонность к ожирению было освещено врачом Килипко. Согласно мнению медицинского эксперта, тревога является одним из трех ключевых факторов, которые способствуют распространению ожирения среди населения.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository