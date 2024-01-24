Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Геронтолог Златова рассказала, что занятие музыкой может избавить от риска развития болезни Альцгеймера
Биолог Орлова назвала заражение бешенством причиной нападения волков на пенсионерку в Курганской области
Автоэксперт Гоман назвал причины, из-за которых машина может не завестись зимой
ОСН: Мяуканье кота ночью можно предотвратить дневными играми
Филипп Киркоров пытался заплатить охраннику, которого столкнул со сцены "Крокус Сити Холла"
Семья из Новосибирска взяла под опеку четырех сирот из Донбасса
Губернатор Севастополя назвал сложность системы водоснабжения причиной проблем с водой
Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса
Нутрициолог Денисова назвала помело фруктом, необходимым в сезон гриппа и простуды
Не грусти, а то живот будет расти: как стресс способствует ожирению

Врач Килипко заявила, что повышенная тревожность способствует развитию ожирения

1:43
Здоровье

Влияние повышенной тревожности на склонность к ожирению было освещено врачом Килипко. Согласно мнению медицинского эксперта, тревога является одним из трех ключевых факторов, которые способствуют распространению ожирения среди населения.

Врач Килипко заявила, что повышенная тревожность способствует развитию ожирения
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Sofiamoreiralima is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Врач отметила, что не все люди способны эффективно управлять своими эмоциями и стрессом, не прибегая к употреблению пищи. По научным данным, примерно 60% людей замечают увеличение аппетита в условиях стресса, что означает, что подавляющее большинство людей начинают употреблять больше пищи в периоды переживаний, сообщает medikforum.

Екатерина Килипко поделилась этой информацией и выразила заботу о важности понимания тревожных расстройств. Она отметила, что даже у здоровых людей может возникнуть определенный уровень тревожности, но повышенная тревожность или тревожное расстройство приводят к постоянному напряжению, негативизму и мрачному восприятию перспектив. Люди с такими расстройствами постоянно ожидают худшего, что в конечном итоге истощает их, приводя к преувеличенному восприятию даже малейших проблем. Симптомы включают эмоциональное напряжение, частые головные боли, повышенную потливость в неопределенных ситуациях, необоснованный страх, ожидание опасности, бессонницу и мышечное напряжение.

Дополнительно врач отметила, что к развитию избыточного жирового отложения также приводят доступность высококалорийных готовых продуктов, таких как фастфуд, полуфабрикаты и сладости. Недостаточная осведомленность людей о правильном питании, способствующем поддержанию здоровья организма без набора лишнего веса, также является фактором, упомянутым специалисткой.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Черномазова Елена
Проводит лечение любых проблем детей 1-го года жизни, детей с патологией
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
Специалист Серебренникова Джамиля
Специализируется на диагностике и лечении различных патологий новорожденных
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Скука, страх и территориальные привычки: почему кошка настойчиво мяукает у закрытой двери
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов
Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Последние материалы
Биолог Орлова назвала заражение бешенством причиной нападения волков на пенсионерку в Курганской области
Автоэксперт Гоман назвал причины, из-за которых машина может не завестись зимой
ОСН: Мяуканье кота ночью можно предотвратить дневными играми
Филипп Киркоров пытался заплатить охраннику, которого столкнул со сцены "Крокус Сити Холла"
Семья из Новосибирска взяла под опеку четырех сирот из Донбасса
Губернатор Севастополя назвал сложность системы водоснабжения причиной проблем с водой
Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса
Нутрициолог Денисова назвала помело фруктом, необходимым в сезон гриппа и простуды
Автогонщица Накутис рассказала о правилах прогрева современной машины в холода
Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников