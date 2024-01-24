Не грусти, а то живот будет расти: как стресс способствует ожирению

Врач Килипко заявила, что повышенная тревожность способствует развитию ожирения

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Влияние повышенной тревожности на склонность к ожирению было освещено врачом Килипко. Согласно мнению медицинского эксперта, тревога является одним из трех ключевых факторов, которые способствуют распространению ожирения среди населения.

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Врач отметила, что не все люди способны эффективно управлять своими эмоциями и стрессом, не прибегая к употреблению пищи. По научным данным, примерно 60% людей замечают увеличение аппетита в условиях стресса, что означает, что подавляющее большинство людей начинают употреблять больше пищи в периоды переживаний, сообщает medikforum.

Екатерина Килипко поделилась этой информацией и выразила заботу о важности понимания тревожных расстройств. Она отметила, что даже у здоровых людей может возникнуть определенный уровень тревожности, но повышенная тревожность или тревожное расстройство приводят к постоянному напряжению, негативизму и мрачному восприятию перспектив. Люди с такими расстройствами постоянно ожидают худшего, что в конечном итоге истощает их, приводя к преувеличенному восприятию даже малейших проблем. Симптомы включают эмоциональное напряжение, частые головные боли, повышенную потливость в неопределенных ситуациях, необоснованный страх, ожидание опасности, бессонницу и мышечное напряжение.

Дополнительно врач отметила, что к развитию избыточного жирового отложения также приводят доступность высококалорийных готовых продуктов, таких как фастфуд, полуфабрикаты и сладости. Недостаточная осведомленность людей о правильном питании, способствующем поддержанию здоровья организма без набора лишнего веса, также является фактором, упомянутым специалисткой.