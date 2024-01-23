В здоровом теле здоровый дух: этот фрукт необходим в сезон гриппа и простуды

Этот продукт способствует укреплению иммунитета и благоприятен для здоровья мышц, как утверждает нутрициолог и эксперт FPA Алена Денисова. Магазины здорового питания предлагают разнообразие экзотических фруктов, включая цитрусовые, которые привлекают внимание не только своим ароматом и вкусом, но и высокой пищевой ценностью, полезными свойствами, а также богатством питательных и биологически активных веществ. Один из таких продуктов — помело, о котором мы подробно расскажем в данной статье.
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Помело является родственником грейпфрута и представляет собой самый крупный плод среди цитрусовых. Он обладает достаточной сочностью и характеризуется низким содержанием кислоты. Фрукт существует в нескольких сортах, включая плод розового цвета сорта Тонг Ди, который сочетает в себе вкус грейпфрута с нотами лайма и жасмина.
Помело созревает с декабря по март и активно выращивается в различных странах, включая Китай, Японию, Индию, Индонезию, Израиль, Калифорнию и страны Карибского бассейна, сообщает "Чемпионат".
Состав помело на 100 г: 38 ккал, 0,76 г белка, 0,04 г жира, 8,62 г углеводов.
Полезные свойства помело:
Содержит витамин C, который необходим для поддержания иммунной системы, синтеза коллагена и участия в окислительно-восстановительных процессах
Способствует росту мышечной массы благодаря антиоксидантным свойствам витамина C, который защищает мышцы от разрушительного воздействия свободных радикалов
Снижает риск ожирения, предотвращая генетическую предрасположенность к избыточному весу
Богат биофлавоноидами, которые действуют как антиоксиданты и помогают предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и неврологические расстройства
Как хранить помело
Для сохранения свежести и аромата помело следует хранить в холодильнике в течение 10-14 дней, предпочтительно в пластиковой упаковке. В случае желания сохранить продукт на более длительный срок, его можно заморозить, предварительно нарезав на кусочки и уложив в пакеты для заморозки. Отмечается, что не рекомендуется использовать алюминиевую фольгу для упаковки цитрусовых, чтобы избежать придания продукту металлического вкуса.
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