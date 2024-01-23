Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Ревин раскрыл простой способ выбраться из снежного заноса
Автогонщица Накутис рассказала о правилах прогрева современной машины в холода
Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина
Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди
Эксперты рассказали, как вычислить автомобиль со скрученным пробегом
Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили
В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
Путешественник назвал Бали "психдиспансером для богатых русских"
Леонид Ярмольник объяснил, почему отказался от звания народного артиста России
В здоровом теле здоровый дух: этот фрукт необходим в сезон гриппа и простуды

Нутрициолог Денисова назвала помело фруктом, необходимым в сезон гриппа и простуды

2:24
Здоровье

Этот продукт способствует укреплению иммунитета и благоприятен для здоровья мышц, как утверждает нутрициолог и эксперт FPA Алена Денисова. Магазины здорового питания предлагают разнообразие экзотических фруктов, включая цитрусовые, которые привлекают внимание не только своим ароматом и вкусом, но и высокой пищевой ценностью, полезными свойствами, а также богатством питательных и биологически активных веществ. Один из таких продуктов — помело, о котором мы подробно расскажем в данной статье.

Нутрициолог Денисова назвала помело фруктом, необходимым в сезон гриппа и простуды
Фото: openverse.org by www.myfruit.it is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Помело является родственником грейпфрута и представляет собой самый крупный плод среди цитрусовых. Он обладает достаточной сочностью и характеризуется низким содержанием кислоты. Фрукт существует в нескольких сортах, включая плод розового цвета сорта Тонг Ди, который сочетает в себе вкус грейпфрута с нотами лайма и жасмина.

Помело созревает с декабря по март и активно выращивается в различных странах, включая Китай, Японию, Индию, Индонезию, Израиль, Калифорнию и страны Карибского бассейна, сообщает "Чемпионат".

Состав помело на 100 г: 38 ккал, 0,76 г белка, 0,04 г жира, 8,62 г углеводов.

Полезные свойства помело:

  • Содержит витамин C, который необходим для поддержания иммунной системы, синтеза коллагена и участия в окислительно-восстановительных процессах
  • Способствует росту мышечной массы благодаря антиоксидантным свойствам витамина C, который защищает мышцы от разрушительного воздействия свободных радикалов
  • Снижает риск ожирения, предотвращая генетическую предрасположенность к избыточному весу
  • Богат биофлавоноидами, которые действуют как антиоксиданты и помогают предотвратить хронические заболевания, такие как болезни сердца и неврологические расстройства

Как хранить помело

Для сохранения свежести и аромата помело следует хранить в холодильнике в течение 10-14 дней, предпочтительно в пластиковой упаковке. В случае желания сохранить продукт на более длительный срок, его можно заморозить, предварительно нарезав на кусочки и уложив в пакеты для заморозки. Отмечается, что не рекомендуется использовать алюминиевую фольгу для упаковки цитрусовых, чтобы избежать придания продукту металлического вкуса.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Гудилова Юлия
Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний.
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Популярное
Эти растения будут цвести непрерывно весь сезон: наполните сад яркими красками

Некоторые цветы могут радовать цветением весь дачный сезон без перерыва.

Алиссум, гелиопсис, эшшольция, колокольчик будут цвести весь сезон
Скука, страх и территориальные привычки: почему кошка настойчиво мяукает у закрытой двери
Кошка мяукает у закрытой двери из-за этих простых причин
Блюдо-пятиминутка на завтрак: сытное и питательное блюдо станет постоянным в вашем меню
Этот пламенный цветок станет изюминкой вашего сада: он притянет все взгляды
Украина утверждает, что ЕС подготовил решение о конфискации активов РФ. Как на самом деле? Любовь Степушова Фитнес-тренер рассказал, почему болят суставы во время и после тренировки Ирина Гусакова Классические вооруженные столкновения превращаются в "войны специалистов" Сергей Лебедев
Проведите три важные подкормки пионов весной: получите пышные шапки цветов
Вкуснейший плов с курицей готовится быстро и просто: накормите всю семью сытным блюдом
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Тлю, яблоневую плодожорку, гусениц можно победить этим простым продуктом с кухни
Последние материалы
Нутрициолог Денисова назвала помело фруктом, необходимым в сезон гриппа и простуды
Автогонщица Накутис рассказала о правилах прогрева современной машины в холода
Министр здравоохранения Мурашко сказал, сколько детей может родить женщина
Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди
Эксперты рассказали, как вычислить автомобиль со скрученным пробегом
Простой в приготовлении и ароматный куриный суп с перцем чили
В ГИБДД рассказали, как правильно тормозить на снежной трассе и в гололед
Путешественник назвал Бали "психдиспансером для богатых русских"
Леонид Ярмольник объяснил, почему отказался от звания народного артиста России
Подкормка рассады банановой кожурой, нашатырным спиртом, отваром картошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников