Врач посоветовала 5 продуктов для борьбы со стрессом

Врач Стебницкая: имбирь и гранат помогут справиться со стрессом

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-рефлексотерапевт София Стебницкая в интервью для РИАМО посоветовала продукты для поднятия тонуса.

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Красный чай, по словам медика, подойдет для людей, восприимчивых к холоду, а также страдающих быстрой утомляемостью и сонливостью. Она также посоветовала добавлять тонкие куски имбиря в чай. По ее мнению, корень этого растения способствует повышению циркуляции крови, что снижает уровень стресса и делает человека здоровее. Куриный бульон рекомендуется для согревания и восстановления сил. Гранат богат антиоксидантами, которые снижают воспалительные процессы в организме, предупреждая рак. Грибы Рейши также укрепляют здоровье и помогают бороться со стрессом.

"Эти продукты широко используются в Китае, что подчеркивает их эффективность и популярность", — отметила эксперт.

Постоянное нахождение в стрессовых состояниях может нанести серьезный вред здоровью. Стресс может привести к развитию таких заболеваний, как артериальная гипертензия, болезни сердца, диабет, депрессия и других психических расстройств. Тревожное состояние может ускорить процесс старения и снизить продолжительность жизни. Борьба со стрессом помогает людям стать более счастливыми, здоровыми и успешными.