Врач назвал три продукта, которые растворяют тромбы

Доктор Абасов: существует три продукта, которые растворяют тромбы

Врач-флеболог Максим Абасов в интервью порталу news102. ru проинформировал о нескольких группах доступных продуктов, которые стоит добавить в рацион для профилактики тромбоза.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Во-первых, не нужно забывать о луке и чесноке, так как они способствуют уменьшению вязкости крови и предотвращают ее загустение. Свёклу также считают полезным продуктом, благотворно сказывающимся на работе кишечника и предотвращающим запоры.

В стоп-лист, по словам эксперта, нужно включить алкоголь, сгущающий кровь и вызывающий обезвоживание. Чтобы посодействовать печени в выработке ферментов для разжижения крови, лучше ограничить копчености и соленое, отметил медик.

Он также призвал пить больше воды, так как она помогает разжижать кровь и, соответственно, растворяет тромбы.

Тромбоз является опасным состоянием, так как может привести к серьезным осложнениям и угрожать жизни пациента. В частности, тромб может оторваться от своего места образования и перенестись в другую часть организма, блокируя кровеносные сосуды. Например, тромб из вены нижних конечностей может попасть в легочную артерию, вызывая легочную эмболию, что может привести к потере сознания, остановке дыхания и даже смерти. Если тромбоз развивается в глубоких венах, он может привести к инфекции, которая в свою очередь может вызвать сепсис, серьезное воспалительное состояние, которое может быть смертельным. Поэтому тромбоз требует продолжительного лечения и мероприятий для предотвращения его рецидива.