Горячая или холодная: какой душ лучше для вашего здоровья

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Здоровый душ: иммунолог Паршина пояснила, какая вода лучше — горячая или холодная

2:41
Здоровье

Вопрос о том, какая вода лучше для принятия душа — горячая или холодная — занимает умы многих. Даже во время душа мы стремимся улучшить свое здоровье.

Здоровый душ: иммунолог Паршина пояснила, какая вода лучше — горячая или холодная
Фото: openverse.org by kevin dooley is licensed under CC BY 2.0.

Врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина поделилась своим мнением о том, какой вариант предпочтительнее.

Прежде всего, выбор зависит от индивидуальных предпочтений человека. Принуждать себя к душу, который не приносит удовольствия, бесполезно. Однако, если стремление улучшить здоровье через водные процедуры сильно, полезно внимательно изучить плюсы и минусы обоих вариантов.

Холодная вода предоставляет отличную возможность проснуться, оживиться и повысить концентрацию внимания. Ее использование способствует улучшению обмена веществ. Дерматологи часто рекомендуют использовать холодную воду для укрепления волос за счет улучшения кровообращения в коже головы, а также для придания коже упругости.

Ледяные струи активизируют кровоток, способствуя тонизации сердечной системы и предотвращению определенных заболеваний, таких как варикоз.

Контрастный душ может быть предпочтителен, обеспечивая подъем настроения и снижение риска депрессивных состояний. Физический стресс, вызываемый холодной водой, сменяется приятным ощущением благополучия.

Холодная вода также полезна для спортсменов и активных людей, помогая быстрее восстанавливаться после физических нагрузок.

Теплая и горячая вода, в свою очередь, способствуют ускоренному кровообращению, особенно у людей с хроническими патологиями сердца. Горячий душ улучшает эластичность сосудов, регулирует давление и снижает риск атеросклероза.

Принятие горячего душа или ванны благоприятно влияет на когнитивные функции, стимулируя развитие нейронов головного мозга, что, в свою очередь, улучшает обучаемость и память.

Горячая вода также помогает справиться с воспалениями и болями, что ценно при реабилитации после травм, а также при лечении артритов и артрозов, сообщает aif. ru.

Важно помнить, что и холодная, и горячая вода имеют свои противопоказания, особенно в отношении сердечно-сосудистой системы. Людям с хроническими проблемами сердца следует консультироваться с врачом, прежде чем экспериментировать самостоятельно с температурой воды. Также нужно быть осторожным при использовании горячей воды, чтобы избежать пересушивания кожи, особенно у людей с кожными патологиями.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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