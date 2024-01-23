Занятия спортом предотвращают развитие рака груди: заявление маммолога

Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Занятия физической активностью благоприятно воздействуют на состояние груди, снижая риск развития рака, как утверждает маммолог Фатима Тамаева. По ее словам, тренировки помогают предотвратить ожирение, которое часто является ключевым фактором для развития многих заболеваний, включая рак молочной железы. Дополнительно, физическая активность способствует уменьшению уровня эстрогена, избыток которого считается основной причиной злокачественных опухолей в груди.

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Специалист подчеркивает, что правильная работа молочных желез зависит от состояния как больших, так и малых грудных мышц.

"Чем крупнее молочные железы, тем важнее развитие грудных мышц. Важно помнить, что физическая активность должна быть умеренной", — отмечает Тамаева.

Она рекомендует женщинам заниматься такими видами спорта, как плавание, бег на короткие дистанции, разнообразные формы гимнастики и спортивные танцы, а также фитнес и йогу. Важно провести первые тренировки под руководством тренера.