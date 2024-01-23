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Занятия спортом предотвращают развитие рака груди: заявление маммолога

Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди

1:03
Здоровье

Занятия физической активностью благоприятно воздействуют на состояние груди, снижая риск развития рака, как утверждает маммолог Фатима Тамаева. По ее словам, тренировки помогают предотвратить ожирение, которое часто является ключевым фактором для развития многих заболеваний, включая рак молочной железы. Дополнительно, физическая активность способствует уменьшению уровня эстрогена, избыток которого считается основной причиной злокачественных опухолей в груди.

Маммолог Тамаева: занятия спортом предотвращают развитие рака груди
Фото: Openverse by sufw is licensed under CC BY-SA 2.0

Специалист подчеркивает, что правильная работа молочных желез зависит от состояния как больших, так и малых грудных мышц.

"Чем крупнее молочные железы, тем важнее развитие грудных мышц. Важно помнить, что физическая активность должна быть умеренной", — отмечает Тамаева.

Она рекомендует женщинам заниматься такими видами спорта, как плавание, бег на короткие дистанции, разнообразные формы гимнастики и спортивные танцы, а также фитнес и йогу. Важно провести первые тренировки под руководством тренера.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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