Этот сорняк лечит рак: а можно посадить в комнате?

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Гастроэнтеролог Вялов назвал сорняк, который лечит рак

1:13
Здоровье

Многие дачники борются с крапивой, но оказывается, что этот назойливый сорняк обладает полезными свойствами для организма. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов утверждает, что крапива может снизить риск развития рака и укрепить кости.

Гастроэнтеролог Вялов назвал сорняк, который лечит рак
Фото: openverse.org by svklimkin is licensed under CC0 1.0.

Основной ценностью крапивы является витамин К, который присутствует в колоссальном количестве — до 500 мкг в 100 граммах растения. Врач подчеркивает, что этот витамин играет важную роль в свертывании крови, снижает вероятность раковых опухолей, способствует укреплению костей, а также помогает бороться с атеросклерозом и диабетом.

Помимо витамина К, крапива богата железом, кальцием и магнием. Врач советует включать суп с крапивой в рацион, поскольку это может улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и снизить воспаление. Он также отмечает, что крапива способна снижать уровень холестерина в крови, что является важным аспектом профилактики болезней сердца и сосудов.

Однако врач предупреждает, что употребление крапивы следует ограничивать — от 50 до 100 мкг в день. Избыток витамина К может привести к тромбозу и кровотечению.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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