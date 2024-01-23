Этот сорняк лечит рак: а можно посадить в комнате?

Гастроэнтеролог Вялов назвал сорняк, который лечит рак

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие дачники борются с крапивой, но оказывается, что этот назойливый сорняк обладает полезными свойствами для организма. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов утверждает, что крапива может снизить риск развития рака и укрепить кости.

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Основной ценностью крапивы является витамин К, который присутствует в колоссальном количестве — до 500 мкг в 100 граммах растения. Врач подчеркивает, что этот витамин играет важную роль в свертывании крови, снижает вероятность раковых опухолей, способствует укреплению костей, а также помогает бороться с атеросклерозом и диабетом.

Помимо витамина К, крапива богата железом, кальцием и магнием. Врач советует включать суп с крапивой в рацион, поскольку это может улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему и снизить воспаление. Он также отмечает, что крапива способна снижать уровень холестерина в крови, что является важным аспектом профилактики болезней сердца и сосудов.

Однако врач предупреждает, что употребление крапивы следует ограничивать — от 50 до 100 мкг в день. Избыток витамина К может привести к тромбозу и кровотечению.