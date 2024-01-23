Эти фрукты категорически нельзя есть тем, кому за 50

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Диетолог Соломатина назвала фрукты, которые нельзя есть пожилым

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Здоровье

Диетолог Елена Соломатина предложила россиянам старше 50 лет изменить свои пищевые привычки, исключив из рациона определенные фрукты, учитывая возможные проблемы с чувствительностью к глюкозе или наличие сахарного диабета.

Диетолог Соломатина назвала фрукты, которые нельзя есть пожилым
Фото: openverse "green banana" by mauren veras is licensed under CC BY 2.0.

По мнению врача, после достижения 50-летнего возраста стоит ограничивать потребление винограда, манго, бананов и сладких яблок. В случае некомпенсированного диабета рекомендуется полностью отказаться от употребления указанных фруктов. Арбузы и дыни также следует употреблять с осторожностью, так как они могут вызвать резкое увеличение артериального давления.

Эти фрукты богаты водой, и при их сочетании с солёными продуктами может происходить задержка жидкости, что, в свою очередь, может привести к повышению давления.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
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