Инновационный метод лечения рака ядом: австралийские ученые проводят эксперименты

Австралийские ученые предложили лечить рак ядом гусениц

Здоровье

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии разработали инновационный метод лечения онкологических заболеваний, используя яд гусеницы. Исследователи изучили эффект токсина, содержащегося в волосках гусеницы бабочки Megalopyge opercularis, одной из самых опасных в Северной Америке.

Фото: openverse.org by Julie (thanks for 9 million views) is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Эксперименты выявили, что данный токсин способен проникать через оболочку клеток, аналогично бактериальным токсинам E. coli и Salmonella. Установлено, что эта уникальная способность сохраняется уже в течение 400 миллионов лет и появилась благодаря передаче генов от бактерий. Эта долговечность подчеркивает важность яда для выживания вида.

Ученые предполагают, что такие токсичные соединения могут быть использованы человеком в других целях. Они отмечают, что токсин, способный прокалывать поверхность клетки и проникать внутрь, может быть эффективным средством для целевой доставки лекарств.

Авторы исследования высказывают мнение о возможности создания молекулы, которая будет транспортировать полезные лекарства в здоровые клетки или, наоборот, выборочно уничтожать раковые клетки.

Ученые отмечают, что многие гусеницы, в процессе эволюции, развили сложные защитные механизмы, включая синтез цианида. Однако, в отличие от змей и пауков, яд гусениц остается малоизученным. Это новое исследование подчеркивает потенциал токсинов гусениц для медицинского применения, как отмечается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).