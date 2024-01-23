Сделать кожу идеальной — легко: вы выбросите декоративную косметику в помойку

Нутрициолог рассказала, как сделать кожу идеальной без макияжа

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Идеальный внешний вид без применения макияжа — мечта каждой женщины. Эксперт в области дерматологии и косметологии, а также нутрициолог Елена Богатова, раскрыла секреты достижения красивой кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению этого специалиста, основной ключ к успеху заключается в регулярном очищении. При этом предпочтительными являются деликатные средства, соответствующие конкретному типу кожи.

Вторым важным шагом в уходе за кожей является увлажнение. Помимо обычного крема дерматолог рекомендует использовать солнцезащитное средство с высоким SPF для защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут вызывать фотостарение и повреждения.

Здоровый образ жизни также оказывает положительное воздействие на внешний вид, подчеркнула Богатова. Регулярное правильное питание, употребление достаточного количества воды и физическая активность способствуют тому, чтобы кожа выглядела заметно лучше.

Еще одним значимым фактором является регулярный и качественный сон. Во время сна организм восстанавливается, предоставляя коже возможность активно регенерироваться.