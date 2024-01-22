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Когда вы едите пиццу, главный вред вы получаете не от нее!

Эксперт Соколова рассказала, как организму вредит упаковка от пиццы

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Здоровье

По словам руководителя Союза энергоэкологической безопасности Натальи Соколовой, в пицце и других блюдах, приобретенных на вынос, возможно наличие опасных канцерогенов, которые могут способствовать развитию рака.

Эксперт Соколова рассказала, как организму вредит упаковка от пиццы
Фото: Нейросеть Шедеврум

Она подчеркнула, что эти вредные химические соединения могут попадать в продукты из-за взаимодействия с упаковкой, обработанной полифторалкильными веществами, известными как "вечные химикаты" или "вечные загрязнители окружающей среды".

Соколова также отметила, что воздействие этих веществ на человека до сих пор не полностью изучено. Однако ученые предполагают, что их накопление в организме человека может вызывать различные заболевания, включая заболевания щитовидной железы, печени, почек, а также приводить к бесплодию и возникновению различных форм рака.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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