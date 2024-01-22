Профилактику рака теперь проводят с помощью иголок морского обитателя

Врачи проводят профилактику рака с помощью морского ежа

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Владивостока применили скелет морского ежа в создании инновационного материала, способствующего точной доставке противоопухолевых препаратов к клеткам организма при лечении рака.

Фото: openverse.org by Swamibu is licensed under CC BY-NC 2.0.

Принцип работы материала заключается в том, что носитель-частица взаимодействует с лекарством, удерживая его прочно и обеспечивая адресную доставку к пораженному органу на протяжении продолжительного периода времени (до 30 суток). Таким образом, применение химиотерапии становится менее токсичным для организма, поскольку лекарство оказывает точечное воздействие на опухоль, не повреждая здоровые клетки.

"Наночастицы, насыщенные лекарством, способны высвобождать терапевтические дозы препарата в течение более продолжительного времени, чем другие системы, что может предотвратить рецидив опухоли после ее удаления", — отметила лаборант-исследователь Олеся Капустина.

Для увеличения проницаемости частиц, полученных из скелета морского ежа, они были модифицированы с использованием силиката натрия. В результате материал успешно поглощает противоопухолевое лекарство 5-фторурацил и постепенно высвобождает его в организме.

Ученые надеются, что этот новый материал позволит точечно воздействовать на злокачественные клетки и уменьшить побочные эффекты, связанные с химиотерапией.