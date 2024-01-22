Длительные объятия: ключ к счастью и здоровью согласно медицинским исследованиям

Врач Дроздова раскрыла, какое простое движение может понизить давление

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Регулярные объятия способны улучшить состояние детей, укрепить взаимоотношения между супругами и даже смягчить различные негативные симптомы, включая снижение артериального давления. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

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В условиях распространения респираторных инфекций важно соблюдать социальную дистанцию. Однако, если вы и ваши близкие находитесь в хорошем здоровье, помните, что объятия могут значительно снизить уровень стресса. Кроме того, они способствуют ощущению поддержки, любви и безопасности как для взрослых, так и для детей.

Есть люди, предпочитающие избегать физического контакта, и те, кто воспринимает мир через прикосновения. Важно всегда уважать личные границы и индивидуальный уровень комфорта каждого человека.

Несмотря на это, исследования показывают, что для снижения стресса эффективное объятие должно продолжаться не менее 5-10 секунд, предпочтительно около минуты. Считается, что чем больше объятий, тем лучше, сообщает aif.ru.

Объятия обладают рядом положительных свойств:

Снижение стресса: В процессе объятий выделяются гормоны окситоцин, дофамин и серотонин, создающие чувство удовольствия, безопасности и доверия. Это также снижает уровень стрессового гормона кортизола.

В процессе объятий выделяются гормоны окситоцин, дофамин и серотонин, создающие чувство удовольствия, безопасности и доверия. Это также снижает уровень стрессового гормона кортизола. Полезность для сердца: Ежедневные объятия могут уменьшить частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Ежедневные объятия могут уменьшить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Смягчение физической боли: Объятия расслабляют мышцы и улучшают кровообращение.

Объятия расслабляют мышцы и улучшают кровообращение. Улучшение сна: Люди, часто обнимающиеся, обычно имеют лучшее качество сна и общее самочувствие.

Люди, часто обнимающиеся, обычно имеют лучшее качество сна и общее самочувствие. Укрепление иммунной системы: Люди, обнимающиеся чаще, менее подвержены ОРВИ, а при заболевании обычно испытывают меньше симптомов.

Люди, обнимающиеся чаще, менее подвержены ОРВИ, а при заболевании обычно испытывают меньше симптомов. Гармоничное развитие детей: Дети, получающие частые объятия и ласки, чаще бывают здоровыми и имеют лучшее физическое, умственное и эмоциональное развитие.

Дети, получающие частые объятия и ласки, чаще бывают здоровыми и имеют лучшее физическое, умственное и эмоциональное развитие. Сокращение чувства одиночества и улучшение самооценки: Объятия выражают заботу и важность, укрепляя эмоциональную связь.

Объятия выражают заботу и важность, укрепляя эмоциональную связь. Укрепление отношений: Пары, чаще обнимающиеся, чувствуют бóльшую удовлетворенность отношениями и легче справляются с конфликтами.