Длительные объятия: ключ к счастью и здоровью согласно медицинским исследованиям

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Врач Дроздова раскрыла, какое простое движение может понизить давление

2:24
Здоровье

Регулярные объятия способны улучшить состояние детей, укрепить взаимоотношения между супругами и даже смягчить различные негативные симптомы, включая снижение артериального давления. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

Врач Дроздова раскрыла, какое простое движение может понизить давление
Фото: openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

В условиях распространения респираторных инфекций важно соблюдать социальную дистанцию. Однако, если вы и ваши близкие находитесь в хорошем здоровье, помните, что объятия могут значительно снизить уровень стресса. Кроме того, они способствуют ощущению поддержки, любви и безопасности как для взрослых, так и для детей.

Есть люди, предпочитающие избегать физического контакта, и те, кто воспринимает мир через прикосновения. Важно всегда уважать личные границы и индивидуальный уровень комфорта каждого человека.

Несмотря на это, исследования показывают, что для снижения стресса эффективное объятие должно продолжаться не менее 5-10 секунд, предпочтительно около минуты. Считается, что чем больше объятий, тем лучше, сообщает aif.ru.

Объятия обладают рядом положительных свойств:

  • Снижение стресса: В процессе объятий выделяются гормоны окситоцин, дофамин и серотонин, создающие чувство удовольствия, безопасности и доверия. Это также снижает уровень стрессового гормона кортизола.
  • Полезность для сердца: Ежедневные объятия могут уменьшить частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
  • Смягчение физической боли: Объятия расслабляют мышцы и улучшают кровообращение.
  • Улучшение сна: Люди, часто обнимающиеся, обычно имеют лучшее качество сна и общее самочувствие.
  • Укрепление иммунной системы: Люди, обнимающиеся чаще, менее подвержены ОРВИ, а при заболевании обычно испытывают меньше симптомов.
  • Гармоничное развитие детей: Дети, получающие частые объятия и ласки, чаще бывают здоровыми и имеют лучшее физическое, умственное и эмоциональное развитие.
  • Сокращение чувства одиночества и улучшение самооценки: Объятия выражают заботу и важность, укрепляя эмоциональную связь.
  • Укрепление отношений: Пары, чаще обнимающиеся, чувствуют бóльшую удовлетворенность отношениями и легче справляются с конфликтами.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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