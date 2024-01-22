Длительные объятия: ключ к счастью и здоровью согласно медицинским исследованиям

Регулярные объятия способны улучшить состояние детей, укрепить взаимоотношения между супругами и даже смягчить различные негативные симптомы, включая снижение артериального давления. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
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В условиях распространения респираторных инфекций важно соблюдать социальную дистанцию. Однако, если вы и ваши близкие находитесь в хорошем здоровье, помните, что объятия могут значительно снизить уровень стресса. Кроме того, они способствуют ощущению поддержки, любви и безопасности как для взрослых, так и для детей.
Есть люди, предпочитающие избегать физического контакта, и те, кто воспринимает мир через прикосновения. Важно всегда уважать личные границы и индивидуальный уровень комфорта каждого человека.
Несмотря на это, исследования показывают, что для снижения стресса эффективное объятие должно продолжаться не менее 5-10 секунд, предпочтительно около минуты. Считается, что чем больше объятий, тем лучше, сообщает aif.ru.
Объятия обладают рядом положительных свойств:
Снижение стресса: В процессе объятий выделяются гормоны окситоцин, дофамин и серотонин, создающие чувство удовольствия, безопасности и доверия. Это также снижает уровень стрессового гормона кортизола.
Полезность для сердца: Ежедневные объятия могут уменьшить частоту сердечных сокращений и артериальное давление.
Смягчение физической боли: Объятия расслабляют мышцы и улучшают кровообращение.
Улучшение сна: Люди, часто обнимающиеся, обычно имеют лучшее качество сна и общее самочувствие.
Укрепление иммунной системы: Люди, обнимающиеся чаще, менее подвержены ОРВИ, а при заболевании обычно испытывают меньше симптомов.
Гармоничное развитие детей: Дети, получающие частые объятия и ласки, чаще бывают здоровыми и имеют лучшее физическое, умственное и эмоциональное развитие.
Сокращение чувства одиночества и улучшение самооценки: Объятия выражают заботу и важность, укрепляя эмоциональную связь.
Укрепление отношений: Пары, чаще обнимающиеся, чувствуют бóльшую удовлетворенность отношениями и легче справляются с конфликтами.
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