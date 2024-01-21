Россиянам назвали продлевающий молодость продукт

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Онколог Воробьёв: капуста способствует замедлению старения организма

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Андрей Воробьёв подчеркнул, что капуста, простой овощ, способна замедлить процессы старения клеток благодаря высокому содержанию природных антиоксидантов. В своем интервью для "Медикфорума" он отметил, что общее количество витаминов в капусте значительно превышает содержание в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина, которые играют роль эффективных природных антиоксидантов, способных замедлить или предотвратить старение клеток.

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Врач также подчеркнул, что капуста богата пищевыми волокнами, способствующими выводу токсинов и поддерживающими здоровье пищеварительного тракта. Регулярное употребление этого овоща способствует росту полезных бактерий в желудке, которые являются естественными защитниками иммунитета. При этом он отметил, что калорийность капусты невысока — всего 25 килокалорий на сто грамм продукта. В заключение он посоветовал употреблять сырую капусту для максимального усвоения питательных веществ.