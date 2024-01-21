Простуда часто приводит к выпадению волос через три месяца, и вот почему

Трихолог Юлия Нагайцева разъяснила причины выпадения волос после простуды, подчеркивая, что основной фактор — повышение температуры тела.
Согласно ее словам, интенсивная потеря волос может начаться примерно через три месяца после перенесенного заболевания. Дополнительным фактором может служить прием больших доз лекарств и витаминов.
"Когда температура тела повышается, организм стремится к более быстрому восстановлению. Он резервирует микроэлементы и витамины для поддержания жизненно важных систем и органов, приостанавливая расходование их на волосы", — пояснила специалист в эфире радио Sputnik.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.