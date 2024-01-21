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Простуда часто приводит к выпадению волос через три месяца, и вот почему

0:39
Здоровье

Трихолог Юлия Нагайцева разъяснила причины выпадения волос после простуды, подчеркивая, что основной фактор — повышение температуры тела.

Простуда часто приводит к выпадению волос через три месяца, и вот почему
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Согласно ее словам, интенсивная потеря волос может начаться примерно через три месяца после перенесенного заболевания. Дополнительным фактором может служить прием больших доз лекарств и витаминов.

"Когда температура тела повышается, организм стремится к более быстрому восстановлению. Он резервирует микроэлементы и витамины для поддержания жизненно важных систем и органов, приостанавливая расходование их на волосы", — пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ткаченко Ирина
Дерматолог-трихолог
Специалист Ефимова Любовь
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