Простуда часто приводит к выпадению волос через три месяца, и вот почему

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трихолог Юлия Нагайцева разъяснила причины выпадения волос после простуды, подчеркивая, что основной фактор — повышение температуры тела.

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Согласно ее словам, интенсивная потеря волос может начаться примерно через три месяца после перенесенного заболевания. Дополнительным фактором может служить прием больших доз лекарств и витаминов.

"Когда температура тела повышается, организм стремится к более быстрому восстановлению. Он резервирует микроэлементы и витамины для поддержания жизненно важных систем и органов, приостанавливая расходование их на волосы", — пояснила специалист в эфире радио Sputnik.