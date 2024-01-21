Этим людям фитнес и диеты не помогут: похудение должно сопровождаться более серьезными процедурами

Бариатрический хирург Александр Неймарк высказал мнение о том, что физическая активность и диеты неэффективны в борьбе с ожирением. По его словам, несмотря на усилия, в конечном итоге килограммы все равно возвращаются.
Основная проблема заключается в том, что многие не осознают, что ожирение является болезнью, а избыточный вес — всего лишь ее симптомом. Следовательно, борьба с симптомами, такими как потеря веса, лишь временная и неэффективная мера.
Ожирение может привести к серьезным последствиям, выходящим за пределы лишнего веса. Диеты и упражнения не способны избавить от ожирения; для достижения результатов необходима более глубокая работа над здоровьем или обращение к хирургическим методам.
"Шансы мужчины с тяжелой степенью ожирения достичь здорового веса без бариатрической хирургии составляют 1 на 1290 случаев, для женщины — 1 на 677 случаев", — подчеркнул врач.
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