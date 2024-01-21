5 процедур помогут избавиться от рубцов после прыщей, но раньше, чем за 10 недель, не выйдет

Дерматовенеролог Алена Девятова рассказала, как справиться с рубцами после акне. Такие следы от воспалений, как правило, хорошо ощущаются наощупь и очень заметны внешне.
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Вновь вернуть коже красоту и гладкость помогут популярные в косметологии процедуры пилинга и лазерной шлифовки. Разработанных и опробованных способов лечения пост-акне пока не существует, врачи подбирают методы лечения каждому пациенту индивидуально.
Помимо химических пилингов и шлифовки также применяют мезотерапию, инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты. Они помогают заполнить глубокий рубец и выровнять кожу. Лечение рубцов — не быстрая процедура, в среднем на восстановление кожи уходит до 10 недель.
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
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