5 процедур помогут избавиться от рубцов после прыщей, но раньше, чем за 10 недель, не выйдет

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дерматовенеролог Алена Девятова рассказала, как справиться с рубцами после акне. Такие следы от воспалений, как правило, хорошо ощущаются наощупь и очень заметны внешне.

Фото: commons.wikimedia. org by Johannes Köhler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вновь вернуть коже красоту и гладкость помогут популярные в косметологии процедуры пилинга и лазерной шлифовки. Разработанных и опробованных способов лечения пост-акне пока не существует, врачи подбирают методы лечения каждому пациенту индивидуально.

Помимо химических пилингов и шлифовки также применяют мезотерапию, инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты. Они помогают заполнить глубокий рубец и выровнять кожу. Лечение рубцов — не быстрая процедура, в среднем на восстановление кожи уходит до 10 недель.