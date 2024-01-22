Иммунолог рассказала, как бороться с холодовой аллергией

Иммунолог Мальцева: для лечения холодовой аллергии используются противоаллергические антигистаминные препараты

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллерголог-иммунолог ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Наталья Мальцева рассказала, что из себя представляет аллергия на холод и как с ней можно бороться.

Фото: United States Navy by Erika N. Manzano is licensed under public domain

По словам врача, холодовая аллергия — это не всегда аллергия как таковая. Так называют различные реакции на холод, пишет Газета.Ru.

Холодовой аллергией могут быть и проявления истинных аллергических заболеваний, например, астмы, и холодовой крапивницы, которая проявляется отёками, сыпью, снижением артериального давления, проблемами с дыханием.

"Для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки. Однако главное — это ограничить контакт с холодом: избегать общего переохлаждения, холодных напитков, контактов с холодными поверхностями и снегом", — рассказала Мальцева.

Врач добавила, что при выходе на мороз кожу нужно защищать при помощи колд-крема.

Если холодовая крапивница проявляется сильно, нужно избегать купания в открытых водоёмах даже в тёплое время года. Дело в том, что когда человек выходит из воды, его тело очень быстро охлаждается, и реакция на холод может проявиться с новой силой, заключила врач.