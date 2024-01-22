Иммунолог рассказала, как бороться с холодовой аллергией

Аллерголог-иммунолог ФГБУ "Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии" Наталья Мальцева рассказала, что из себя представляет аллергия на холод и как с ней можно бороться.
По словам врача, холодовая аллергия — это не всегда аллергия как таковая. Так называют различные реакции на холод, пишет Газета.Ru.
Холодовой аллергией могут быть и проявления истинных аллергических заболеваний, например, астмы, и холодовой крапивницы, которая проявляется отёками, сыпью, снижением артериального давления, проблемами с дыханием.
"Для лечения холодовой крапивницы эффективны противоаллергические антигистаминные препараты, так как в обоих случаях задействованы одни и те же иммунные клетки. Однако главное — это ограничить контакт с холодом: избегать общего переохлаждения, холодных напитков, контактов с холодными поверхностями и снегом", — рассказала Мальцева.
Врач добавила, что при выходе на мороз кожу нужно защищать при помощи колд-крема.
Если холодовая крапивница проявляется сильно, нужно избегать купания в открытых водоёмах даже в тёплое время года. Дело в том, что когда человек выходит из воды, его тело очень быстро охлаждается, и реакция на холод может проявиться с новой силой, заключила врач.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.