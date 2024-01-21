Тромбоз неизбежен: проверь себя - все ли в порядке с веной под коленкой или в паху

Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась информацией о том, какие привычки могут стать причиной развития тромбоза.
Основными факторами, способствующими этому состоянию, являются недостаток жидкости в организме и привычка сидеть со скрещенными ногами. Курение также оказывает негативное воздействие, влияя на свертываемость крови и нарушая микроциркуляцию.
"Сидеть с перекрещенными ногами — это вредная привычка, поскольку вена под коленкой или в паху подвергается пережатию. Кровь, неизбежно, стагнирует ниже этого узкого участка, что может привести к образованию тромба", — отмечает врач, сообщает "Москва 24".
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