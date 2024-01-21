Тромбоз неизбежен: проверь себя - все ли в порядке с веной под коленкой или в паху

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась информацией о том, какие привычки могут стать причиной развития тромбоза.

Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Основными факторами, способствующими этому состоянию, являются недостаток жидкости в организме и привычка сидеть со скрещенными ногами. Курение также оказывает негативное воздействие, влияя на свертываемость крови и нарушая микроциркуляцию.