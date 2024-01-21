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Терапевт Баранова назвала пять признаков заболевания щитовидной железы

Врач Баранова назвала пять опасных сигналов организма, которые многие пропускают

1:29
Здоровье

Кандидат медицинских наук и врач-терапевт Ирина Баранова высказала о распространенной проблеме, которая часто маскируется под различными симптомами. Она подчеркнула, что гипотиреоз, или нехватка гормонов щитовидной железы, может быть причиной некоторых здоровенных проблем. В своем Telegram-канале она выделила пять тревожных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии гипотиреоза.

Врач Баранова назвала пять опасных сигналов организма, которые многие пропускают
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Первый признак — сильное выпадение волос. Гипотиреоз влияет на секрецию соляной кислоты, что приводит к недостатку аминокислот, необходимых для синтеза кератина, материала, из которого состоят волосы и ногти.

Недомогание, выражающееся в вялости, апатии, рассеянности, нервозности, сонливости, когнитивных нарушениях и панических атаках, также может свидетельствовать о гипотиреозе, а эти симптомы также могут быть признаком анемии.

Другие сигналы включают в себя неприятные изменения в весе, постоянное чувство холода, что может быть связано с плохой микроциркуляцией в коже из-за снижения артериального давления, часто встречающегося при гипотиреозе. Также следует обратить внимание на изменения в либидо, весе и сердечном ритме, которые также могут быть связаны с этим состоянием.

Ирина Баранова подчеркнула, что восполнение дефицитов, поддержание физической активности и забота о работе щитовидной железы — это важные шаги в направлении восстановления здоровья и жизненного тонуса.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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