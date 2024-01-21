Врач рассказал о продуктах для снижения холестерина и поддержания здоровья

Терапевт Андрей Крапивин представил список продуктов, способствующих снижению уровня холестерина и улучшению общего здоровья. В его рекомендациях выделяется начало дня с овсянки, насыщенной сложными углеводами, клетчаткой и витаминами B, цинком, магнием и фосфором. Добавление ягодных антиоксидантов, таких как смородина, черника и малина, не только улучшает вкус, но и способствует снижению уровня холестерина.
Доктор Крапивин подчеркивает, что овсянка является неотъемлемым продуктом для поддержки сердечно-сосудистой системы благодаря своему содержанию антиоксидантов, растительных белков и микроэлементов. Добавление шпината в рацион, особенно приготовленного на пару, также приносит значительные пользы, благодаря его богатому содержанию витаминов A, K и C, что делает его мощным антиоксидантом.
Фрукты, такие как лаймы, апельсины, грейпфруты и мандарины, богатые витамином C и пектином, рекомендуются для борьбы с избытком холестерина. Крапивин предлагает употреблять их как до, так и после еды. Наконец, яблоки, содержащие много пектина, также следует включать в рацион.
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