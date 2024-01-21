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Терапевт рассказала, как питаться во время простуды

Терапевт Чернышова: во время простуды пища должна быть лёгкой, а питьё — обильным

1:01
Здоровье

Терапевт Надежда Чернышова рассказала, каким должно быть питание во время простуды.

Терапевт Чернышова: во время простуды пища должна быть лёгкой, а питьё — обильным
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Врач напомнила, что больные люди чаще всего не слишком хотят есть, поэтому насильно пичкать едой организм не нужно, ведь ему нужны силы для восстановления.

Чернышова в период простуды призвала отказаться от копчёных, маринованных, мясных, жирных тяжёлых блюд.

"Должна быть лёгкая диета: молочные блюда, яйцо, мясо птицы, желательно в виде фарша, чтобы было легко переварить. Такие блюда можно есть. Порции должны быть небольшими, а питание — разнообразным. А вот питья должно быть много", — напомнила Чернышова в разговоре с RT.

Врач объяснила, что частое и обильное питьё помогает организму очищаться, выводя из него токсины и возбудители заболевания.

Лучшим напитком во время простуды будет обычная чистая вода комнатной температуры, в которую при желании можно добавить клюкву, малину, липовый цвет или лимон.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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