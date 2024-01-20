Жидкость для мытья посуды, тушь для ресниц, зубная паста опасны как возбудители онкологии

Онколог Иван Карасев предостерегает от наличия канцерогенов в привычных средствах бытовой химии и продуктах для красоты и гигиены, которые многие используют ежедневно, даже не подозревая, что это может увеличивать риск онкологических заболеваний.
Одним из таких опасных средств является жидкость для мытья посуды, в которой практически отсутствуют натуральные компоненты. Врач рекомендует тщательно смывать это средство с посуды, используя большое количество проточной воды.
Водостойкая тушь для ресниц также признана врачом опасной, поскольку ее состав содержит соли тяжелых металлов, ртуть и, в некоторых случаях, вещества, выделяющие формальдегид. Тем, кто использует такие продукты, стоит обратить внимание на состав дезодорантов, исключая те, в которых содержится алюминий.
Еще одним потенциально опасным средством оказывается отбеливающая зубная паста, в которой могут присутствовать соли титана, хлор и частички пластика. Следует быть бдительным и внимательно изучать состав таких продуктов, чтобы минимизировать возможные риски, сообщает АиФ.
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