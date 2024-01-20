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Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний

1:40
Здоровье

Врачи рекомендуют избегать ежедневного употребления помидоров, поскольку регулярное употребление этой ягоды может вызвать нежелательные побочные эффекты. Если вы заметили следующие симптомы, рекомендуется проконсультироваться с врачом и временно исключить помидоры из своего рациона хотя бы на несколько недель.

Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний
Фото: commons.wikimedia. org by Ellin Beltz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Помидоры могут стимулировать кислотный рефлюкс и вызывать изжогу у людей с проблемами желудка.

Еще одним потенциальным побочным эффектом является боль в суставах, обусловленная наличием алкалоида соланина в помидорах, который способен накапливать кальций в тканях. Избыток кальция может вызвать воспаление, боли и отеки в суставах.

Проблемы с почками также могут быть связаны с избыточным потреблением помидоров. В ягодах содержатся оксалат и калий, вещества, которые могут негативно влиять на функцию почек.

Гистамин, содержащийся в помидорах, укрепляет иммунную систему, но может также вызывать аллергические реакции. Переедание помидоров может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.

Избыток ликопина, также присутствующего в помидорах, может привести к изменению цвета кожи, известному как ликопенодермия. Другие возможные побочные эффекты от помидорной кислоты включают проблемы с мочеиспусканием и раздражение мочевого пузыря.

Также следует отметить, что помидоры могут усугубить симптомы аутоиммунных заболеваний, так как они относятся к группе пасленовых растений, содержащих алкалоиды, способные усиливать воспалительные процессы в организме, что особенно неблагоприятно для людей с аутоиммунными заболеваниями, сообщает Marie Claire.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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