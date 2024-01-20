Если есть помидоры каждый день, то можно набрать целый букет самых неприятных заболеваний

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи рекомендуют избегать ежедневного употребления помидоров, поскольку регулярное употребление этой ягоды может вызвать нежелательные побочные эффекты. Если вы заметили следующие симптомы, рекомендуется проконсультироваться с врачом и временно исключить помидоры из своего рациона хотя бы на несколько недель.

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Помидоры могут стимулировать кислотный рефлюкс и вызывать изжогу у людей с проблемами желудка.

Еще одним потенциальным побочным эффектом является боль в суставах, обусловленная наличием алкалоида соланина в помидорах, который способен накапливать кальций в тканях. Избыток кальция может вызвать воспаление, боли и отеки в суставах.

Проблемы с почками также могут быть связаны с избыточным потреблением помидоров. В ягодах содержатся оксалат и калий, вещества, которые могут негативно влиять на функцию почек.

Гистамин, содержащийся в помидорах, укрепляет иммунную систему, но может также вызывать аллергические реакции. Переедание помидоров может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.

Избыток ликопина, также присутствующего в помидорах, может привести к изменению цвета кожи, известному как ликопенодермия. Другие возможные побочные эффекты от помидорной кислоты включают проблемы с мочеиспусканием и раздражение мочевого пузыря.

Также следует отметить, что помидоры могут усугубить симптомы аутоиммунных заболеваний, так как они относятся к группе пасленовых растений, содержащих алкалоиды, способные усиливать воспалительные процессы в организме, что особенно неблагоприятно для людей с аутоиммунными заболеваниями, сообщает Marie Claire.