Гинеколог рассказала о первых признаках беременности

Врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк рассказала, по каким первым признакам можно определить наступившую беременность.
По словам врача, о наступлении беременности сигнализируют два главных симптома — задержка месячных и появление неожиданных вкусовых предпочтений.
"Самый главный симптом беременности — это задержка менструации. Но очень часто меняются и вкусовые пристрастия — неожиданно появляется желание что-то съесть, например, соленый огурчик. Или же, наоборот, появляется отвращение к какой-то любимой еде", — рассказала Виктория Фисюк.
Женщина может заметить эти изменения с самых первых дней беременности, но самыми явными они становятся на пятой неделе, то есть на 7-10 день задержки, пишет Газета.Ru.
Также женщины может тошнить, она может начать жаловаться на работу кишечника, повышенную чувствительность и болезненность груди, повышенную утомляемость и упадок сил.
Если женщина ощущает что-то подобное, ей нужно сделать тест на беременность, а ещё лучше — провести анализ крови на хорионический гонадотропин, добавила гинеколог.
Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.