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Гинеколог рассказала о первых признаках беременности

Гинеколог Фисюк назвала изменившиеся вкусовые предпочтения первым признаком беременности

1:10
Здоровье

Врач, акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк рассказала, по каким первым признакам можно определить наступившую беременность.

Гинеколог Фисюк назвала изменившиеся вкусовые предпочтения первым признаком беременности
Фото: "Pregnancy" by Thomás is licensed under CC BY 2.0.

По словам врача, о наступлении беременности сигнализируют два главных симптома — задержка месячных и появление неожиданных вкусовых предпочтений.

"Самый главный симптом беременности — это задержка менструации. Но очень часто меняются и вкусовые пристрастия — неожиданно появляется желание что-то съесть, например, соленый огурчик. Или же, наоборот, появляется отвращение к какой-то любимой еде", — рассказала Виктория Фисюк.

Женщина может заметить эти изменения с самых первых дней беременности, но самыми явными они становятся на пятой неделе, то есть на 7-10 день задержки, пишет Газета.Ru.

Также женщины может тошнить, она может начать жаловаться на работу кишечника, повышенную чувствительность и болезненность груди, повышенную утомляемость и упадок сил.

Если женщина ощущает что-то подобное, ей нужно сделать тест на беременность, а ещё лучше — провести анализ крови на хорионический гонадотропин, добавила гинеколог.

 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Удальцова Марина
Специализируется на проведении таких процедур, как проведение малых гинекологических операций и ультразвуковая диагностика
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Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
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