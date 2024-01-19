Глава Каменск-Шахтинского поскользнулся на луже и сломал ногу прямо во дворе администрации

Управляющий Думы Каменск-Шахтинского: за то, что глава города сломал ногу, пока никого не накажут

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Каменска-Шахтинского Михаил Ухин сломал ногу, когда шёл из администрации в городскую думу. Однако пока виновных в травме градоначальника искать не будут, а сам он претензий ни к кому пока не предъявляет.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Подробности случившегося рассказал управляющий делами городской думы Алексей Шпильков, пишет Газета.Ru.

Шпильков рассказал, что Ухин поскользнулся прямо во дворе около администрации. По словам представителя думы, это было нелепой случайностью: дорожки возле администрации в полном порядке, однако глава города шагнул вправо, попал на замёрзшую лужу и неудачно упал.

"Пока никого никто не привлекает, потом будут какие-то разборки. Это произошло в служебное время, но он же не в Думе упал, не в кабинете, не в коридоре, а во дворе администрации. Я даже не могу сказать, это производственная или не производственная. По крайней мере, у него претензий пока нет", — отметил Шпильков.

Представитель думы добавил, что Ухин нормально себя чувствует и даже шутит, однако на больничном из-за перелома со смещением ему придётся сидеть не менее трёх месяцев, потому что ему предстоит операция, а потом реабилитация.