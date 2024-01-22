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Врач Масгутов: "Нельзя выставлять руки и ноги при падении на гололёде"

Врач Масгутов рассказал, как уберечь себя от зимних травм

1:45
Здоровье

Зимой риск переломов возрастает, причем вероятность травмироваться просто во время прогулки на улице гораздо выше, чем при занятиях зимними видами спорта. По мнению кандидата медицинских наук и врача интегративной медицины Руслана Масгутова, избежать повреждений поможет функциональная гимнастика

Врач Масгутов рассказал, как уберечь себя от зимних травм
Фото: ru.freepik.com

Самая частая причина обращения в травматологию в это время года — когда человек поскальзывается при падении на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре. Особенно опасно такое падение для пожилых людей: нередко они страдают остеопорозом и получают перелом шейки бедра, что иногда может привести и к глубокой инвалидизации и летальному исходу.

Чтобы избежать серьезных последствий при падении на гололеде, нужно научиться группироваться.

"Нельзя выставлять руки и ноги при падении — нужно свернуться калачиком. Когда человек приземляется на суставы, легко получить, например, перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме", — комментирует эксперт специально для Pravda.Ru.

Для профилактики же травматизма стоит заниматься функциональной гимнастикой:

  • делать растяжку,
  • ходить на йогу или пилатес,
  • учиться чувствовать свое тело.

При этом, как считает Руслан Масгутов, укреплять мышцы стоит постоянно, а не только зимой.

Еще одно зимнее занятие, которое подвергает смертельному риску уже не пожилых людей, а взрослых и детей — катание на тюбингах.

"На ватрушке человек сидит высоко, и у него нет возможности упасть боком: ты просто вылетаешь с нее и врезаешься куда-то", — комментирует врач.

Если есть большое желание покататься с горок, лучше использовать для этого ледянку или даже обычный пакет.

2023-11-23 Гололёд. Травмы
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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