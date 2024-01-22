Врач Масгутов: "Нельзя выставлять руки и ноги при падении на гололёде"

Зимой риск переломов возрастает, причем вероятность травмироваться просто во время прогулки на улице гораздо выше, чем при занятиях зимними видами спорта. По мнению кандидата медицинских наук и врача интегративной медицины Руслана Масгутова, избежать повреждений поможет функциональная гимнастика
Самая частая причина обращения в травматологию в это время года — когда человек поскальзывается при падении на льду или на нерасчищенном от снега тротуаре. Особенно опасно такое падение для пожилых людей: нередко они страдают остеопорозом и получают перелом шейки бедра, что иногда может привести и к глубокой инвалидизации и летальному исходу.
Чтобы избежать серьезных последствий при падении на гололеде, нужно научиться группироваться.
"Нельзя выставлять руки и ноги при падении — нужно свернуться калачиком. Когда человек приземляется на суставы, легко получить, например, перелом лучевой кости. Такие переломы долго заживают, а даже после восстановления функция кисти может вернуться не в полном объеме", — комментирует эксперт специально для Pravda.Ru.
Для профилактики же травматизма стоит заниматься функциональной гимнастикой:
При этом, как считает Руслан Масгутов, укреплять мышцы стоит постоянно, а не только зимой.
Еще одно зимнее занятие, которое подвергает смертельному риску уже не пожилых людей, а взрослых и детей — катание на тюбингах.
"На ватрушке человек сидит высоко, и у него нет возможности упасть боком: ты просто вылетаешь с нее и врезаешься куда-то", — комментирует врач.
Если есть большое желание покататься с горок, лучше использовать для этого ледянку или даже обычный пакет.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.