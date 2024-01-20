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Моментальное похудение: добавьте эту специю в свой рацион

Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении

1:20
Здоровье

Использование кардамона способствует уменьшению содержания жира, а также улучшает аппетит, утверждает группа исследователей из Техаса.

Ученые назвали кардамон специей, которая помогает в похудении
Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Эксперимент проводился на мышах, которым добавляли различные дозы кардамона в рацион. У грызунов отмечено снижение жировой массы, при этом мышечная масса, напротив, увеличилась. Этот эффект обусловлен способностью кардамона модулировать нервные цепи, ответственные за липолиз жировой ткани, и окислительный метаболизм митохондрий в печени и скелетных мышцах.

Таким образом, употребление этой пряности одновременно стимулирует аппетит, увеличивает выделение энергии и способствует снижению веса. Кроме того, вещества, содержащиеся в кардамоне, помогают бороться с хронической усталостью, бессонницей, раздражительностью и аллергией, а также уменьшают головные боли и регулируют артериальное давление.

Авторы исследования также определили дозировки, которые могут быть эффективны для людей. Так, для взрослого человека с весом около 80 килограммов рекомендуется употреблять не менее 77 миллиграммов биоактивных веществ кардамона в день, что эквивалентно восьми-девяти порциям этой пряности. Ученые полагают, что в будущем это открытие может найти применение в производстве спортивного питания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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