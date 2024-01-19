Кардиолог рассказала, при каких заболеваниях купаться в проруби опасно для жизни

Кардиолог Саламатина: купаться в проруби запрещено при сердечно-сосудистых заболеваниях

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для купания в проруби существует много противопоказаний. Об этом напомнила врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

Фото: Вадим Савицкий

Врач рассказала, что как только человек оказывается в ледяной воде, сердце у него начинает биться чаще, давление подскакивает, сосуды испытывают огромные перегрузки. И если сосуды уже нездоровы, в них образуются тромбы, и они могут просто разорваться, пишет Газета.Ru.

"Это прямая дорога к кровоизлияниям и тромбозам: риск инсульта и инфаркта в любом органе резко повышается. Отсюда понятно, что имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания купание в ледяной воде крайне опасно для жизни", — объяснила Саламатина.

Врач отметила, что при проблемах иммунного характера погружаться в прорубь тоже нельзя. То есть если есть онкология, заболевания органов дыхания, аллергия, аутоимунные заболевания, если человек часто простужается, купаться зимой ему точно нельзя.

А если кто-то переболел коронавирусом и надеется при помощи купания в проруби избавиться от последствий COVID, он может получить прямо противоположный результат, его организм может просто "не потянуть" такую нагрузку, заключила кардиолог.