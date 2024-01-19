Дефицит магния и витамина D: о чём говорят белые пятна на ногтях

Белые пятна на ногтях не свидетельствуют о каких-либо нарушениях здоровья, вопреки общепринятому мнению. Эту информацию предоставил врач-терапевт Каран Рангараджан из Великобритании.
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По мнению врача, причина появления белых пятен на ногтях не связана с недостатком витамина D или дефицитом кальция. Они возникают из-за мелких повреждений ногтевой пластины.
"Даже небольшой удар может помешать нормальной адгезии клеток, содержащих кератин, на ногтях. Поскольку ногти растут медленно, эти поврежденные участки становятся видными только через шесть недель или более", — пояснил специалист.
Белые отметины на ногтях могут появиться даже при незначительном воздействии, таком как во время маникюра. Такие пятна исчезают только после удаления отросшей ногтевой пластины.
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