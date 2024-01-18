Педиатр: у детей при купании в проруби может остановиться сердце

Купание в проруби, без которого не обходится празднование Крещения Господня, должно укреплять не только духовные силы взрослых и детей, но и не вредить их здоровью. В эти дни специалисты Научно-исследовательского клинического института детства рекомендуют соблюдать определенные меры предосторожности, как сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
Медики предупреждают, что купание в ледяной воде может быть опасным для детей, поэтому родителям следует тщательно обдумать, прежде чем погружать своих малышей в крещенскую иордань.
"Организм детей еще не полностью сформировал систему терморегуляции. Резкие перепады температуры и стресс могут вызвать нарушение дыхания и остановку сердца. Детей до трех лет лучше вообще не погружать в холодную воду, а в крайнем случае, только обтереть. Кроме того, не рекомендуется купаться беременным женщинам и детям младше 12 лет", — подчеркнул замглавврача НИКИ детства и педиатр Антон Жильцов.
По мнению медика, в купании подростков тоже нет необходимости настаивать, так как молодые люди должны самостоятельно принимать решение об участии в этом ритуале. В любом случае, родители должны быть уверены, что их ребенок находится в полном здоровье перед купанием в ледяной воде.
Лучше всего, если ребенок предварительно закалялся в домашних условиях, принимая контрастный душ. И, конечно же, подходить к проруби дети должны только в присутствии взрослых.
Доктор Жильцов также напоминает, что перед купанием ребенка рекомендуется слегка разогреть физическими упражнениями, а после выхода из воды немедленно перенести в теплое помещение, одеть и предоставить горячий напиток, сообщает "Вести Подмосковья".
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.