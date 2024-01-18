Онищенко: В России может вырасти заболеваемость коронавирусом

В России повысится число заболевших от COVID-19, гриппа и ОРВИ. Тем не менее, резких всплесков заболеваемости не ожидается. Информацию об этом приводит главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его цитируют РИА Новости.
«Конечно, рост будет... Подъем идет, но оснований для утверждения, что будут какие-то резкие пики, уже нет», — пояснил он.
Отмечается, что рост заболеваемости в разных субъектах имеет разную степень интенсивности.
Ранее сообщалось о том, что количество госпитализаций с COVID-19 в России сократилось на 10%. Картина по стране неоднородная — в 30 регионах госпитализировали, наоборот, больше пациентов, в 12 — выросла заболеваемость. Но в целом в России утихает очередная волна коронавируса.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.