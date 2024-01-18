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Онищенко: В России может вырасти заболеваемость коронавирусом

Онищенко заявил, что в России стоит ожидать роста заболеваемости COVID-19

0:55
Здоровье

В России повысится число заболевших от COVID-19, гриппа и ОРВИ. Тем не менее, резких всплесков заболеваемости не ожидается. Информацию об этом приводит главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его цитируют РИА Новости.

Онищенко заявил, что в России стоит ожидать роста заболеваемости COVID-19
Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

«Конечно, рост будет... Подъем идет, но оснований для утверждения, что будут какие-то резкие пики, уже нет», — пояснил он.

Отмечается, что рост заболеваемости в разных субъектах имеет разную степень интенсивности. 

Ранее сообщалось о том, что количество госпитализаций с COVID-19 в России сократилось на 10%. Картина по стране неоднородная — в 30 регионах госпитализировали, наоборот, больше пациентов, в 12 — выросла заболеваемость. Но в целом в России утихает очередная волна коронавируса.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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